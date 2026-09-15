Mickey Rourke slaví 74 let. Bývalý krasavec přišel o domov, nové snímky navíc ukázaly, že mu chybí zuby

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Mickey Rourke slaví 74 let. Bývalý krasavec přišel o domov, nové snímky navíc ukázaly, že mu chybí zubyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Americký herec Mickey Rourke slaví 74. narozeniny. Bývalý hollywoodský idol prošel velkou vizuální proměnou a aktuálně prožívá docela jinou životní etapu.
Mickey Rourke v roce 2009
Zdroj: FOTO:Anton Belickiy, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
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