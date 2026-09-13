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Třináct českých komedií, Šipkaři i Pupendo. Dnes startuje festival v Novém Městě

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Nové Město nad Metují se ode dneška na týden promění v místo, kde se bude potkávat český film, jeho tvůrci i diváci. 48. Festival české filmové komedie nabídne třináct soutěžních snímků, filmové delegace i program zdarma v ulicích města.
Třináct českých komedií, Šipkaři i Pupendo. Dnes startuje festival v Novém Městě

Třináct českých komedií, Šipkaři i Pupendo. Dnes startuje festival v Novém Městě

Zdroj: Festival české filmové komedie
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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