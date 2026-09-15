Kopřivová se zastala Lely a pálila do Vémoly. Za ty nevěry bych ho stáhla z kůže, vzkázala expartnerka Jágra

Kopřivová napsala svůj komentář přímo pod Lelin instagramový příspěvek, v době, kdy se celá přestřelka kolem částky 150 tisíc korun měsíčně na tři děti přelévala ze sociálních sítí do právních kanceláří. Představila se jako „matka samoživitelka dvou dětí“, která po nikom na výchovu nepožadovala ani korunu, a přesto stojí na straně ženy, která požaduje víc. Její vstup do debaty nebyl jednoduchý výkřik solidarity. Rozložila ho do tří linií útoku, které míří přímo na Vémolu: nevěry, veřejné ostudy a nepoměr mezi jeho životním stylem a kritikou Lelina požadavku. „Stáhla bych ho z kůže,“ napsala. A dodala, že lidé, kteří se vysmívají částce 150 tisíc, ignorují výši příjmu otce.
Pět dní, které zapálily Instagram
Časová osa zářijové přestřelky je překvapivě kompaktní. 10. září vystoupila Lela v instagramovém streamu se svým právníkem a poprvé veřejně zazněla částka 150 tisíc korun měsíčně. O den později Vémola odpověděl na Instagramu, tvrdil, že děti nestrádají, nabízel 50 tisíc na účet plus auto a avizoval ochotu jít k soudu. 12. září se přidala influencerka A.N.D.U.L.A. s ostřejším, místy vulgárním komentářem. 13. září přišla Kopřivová. A 14. září téma převzaly další redakce.
Lela sama vzkázala prostřednictvím Expresu, že se vyjadřovat nebude a vše řeší její advokáti. Na Kopřivovou přímo nereagoval ani Vémola, ani Lela, alespoň ne v dohledatelných veřejných výstupech.
Co přesně Kopřivová Vémolovi vyčítá
Její komentář měl čtyři jasné body. Zaprvé připomněla jeho údajné nevěry, konkrétně dohledatelná je aféra s Monikou B., o níž Lela v červenci 2026 uvedla na iDNES.cz, že šlo o delší vztah a že o něm věděla už od narození nejmladšího syna. Zadruhé tyto nevěry označila za veřejné ostudy, které Lela snášela v době, kdy rodila a vychovávala děti. Zatřetí shodila kritiky, kteří se vysmívají částce 150 tisíc. A začtvrté zpochybnila Vémolův obraz životní úrovně, „kterou rádoby žije“.
Zajímavý je přitom rozpor v její vlastní pozici. Sama tvrdí, že od nikoho na děti nežádala ani korunu. Přesto hájí Lelu, která žádá 150 tisíc. Vysvětlení tkví v principu, ne v osobní zkušenosti: Kopřivová neříká „udělala bych totéž“, ale „při takovém příjmu otce nevidím důvod, proč by neměl platit adekvátní částku“. Má dvě děti, Lela tři. A příjmový rámec Vémoly je zřejmě jinde než u otců Kopřivových dětí.
Dva tábory, žádná jednota
Kopřivová není osamocená. Na Lelině straně stojí veřejně i A.N.D.U.L.A., která připomíná, že sama pracovala dvě hodiny po porodu, a méně důvěryhodný sekundární zdroj přidává i Dominiku Myslivcovou. Jenže existuje i protihlas. Denise Ayverdi, Vémolova bývalá partnerka, tvrdí, že Karlos má děti rád, staral se i o děti v Anglii a nepřijde jí pravděpodobné, že by jim něco nekoupil. Problém podle ní může být spíš v čase než v ochotě platit.
Nevzniká tedy jednotná fronta proti Vémolovi. Spíš se formují dva viditelné tábory, a Instagram jim slouží jako bojiště.
Je 150 tisíc mimo realitu?
Tady je klíčový kontext, který v instagramových komentářích chybí. České právo vychází ze zásady, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Ministerská tabulka výživného je pouze doporučující, nikoli závazná. Orientačně počítá s 11 až 22 procenty čistého příjmu povinného rodiče na jedno dítě podle věku. U tří dětí může celkový podíl vyrůst velmi vysoko.
Ústavní soud v jednom ze svých nálezů výslovně uvedl, že výživné na tři děti může dosahovat i poloviny příjmů povinného rodiče. V jiném případě prošlo výživné 80 tisíc měsíčně na jedno dítě, z toho 30 tisíc na běžnou spotřebu a 50 tisíc na spoření. Částka 150 tisíc na tři děti tedy není automaticky právní nesmysl. Ale předpokládá opravdu vysoké doložené příjmy. A právě ty jsou neznámou rovnice; bez účetních nebo soudních podkladů nelze říct, zda je požadavek přiměřený, nebo přestřelený.
Vémola drží linii 50 tisíc na účet plus auto a v krajním případě chce nechat rozhodnout soud. Celebrity mohou zvyšovat veřejný tlak, ale nemohou nahradit důkazy o příjmech, majetku a péči.
Celý spor nakonec není o tom, jestli je 150 tisíc hodně, nebo málo. Je o tom, kdo po rozpadu luxusně žité rodiny ponese cenu za to, aby děti žily tak, jak žily předtím. To rozhodne soud, ne Instagram.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta