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Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody zničené mrazy bude přes miliardu

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Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody, kterou zničily letošní jarní mrazy, bude přes 1,3 miliardy korun. Škody přes 80 procent má v Česku téměř polovina z 10.305 hektarů profesionálních sadů. Největší škody jsou u jablek.
Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody zničené mrazy bude přes miliardu

Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody zničené mrazy bude přes miliardu

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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