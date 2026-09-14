Studenti hořické kamenické školy vrací zámku v Holovousích jeho původní tvářPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Studenti hořické kamenické školy vrací zámku v Holovousích jeho původní tvář
Iniciativa za záchranu unikátních pravěkých rondelů v hradeckých Kuklenách finišuje. Petici, kterou...
Hradečtí fotbalisté si ze Zlína odvážejí cenné tři body. Přestože jako první inkasovali, utkání otočili...
Město dokončilo tři roky trvající rekonstrukci knihovny. Veřejnosti se oficiálně otevře 29. září. Proti...
Nové Město nad Metují se ode dneška na týden promění v místo, kde se bude potkávat český film, jeho tvůrci...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →