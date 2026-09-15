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Zbytky ryb z kuchyně jsou pro rajčata jako steroid. Kdo je zakope do záhonu správně, sklízí plody, které nepraskají a chutnají jinak

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Aby byla rajčata letos jako malovaná, můžete jim ještě teď dopřát hnojení ze zbytků ryb. Zejména manželky rybářů na ně nedají dopustit.
Zbytky ryb z kuchyně jsou pro rajčata jako steroid. Kdo je zakope do záhonu správně, sklízí plody, které nepraskají a chutnají jinak

Zbytky ryb z kuchyně jsou pro rajčata jako steroid. Kdo je zakope do záhonu správně, sklízí plody, které nepraskají a chutnají jinak

Zdroj: Roula30 / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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