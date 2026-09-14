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Petice za záchranu neolitických rondelů v Kuklenách vrcholí. Má tisíce podpisů

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Iniciativa za záchranu unikátních pravěkých rondelů v hradeckých Kuklenách finišuje. Petici, kterou podpořilo již přes osm tisíc lidí, mohou zájemci podepsat do úterý 15. září. Signatáři požadují prohlášení 6500 let starých kruhových staveb za kulturní památku a úpravu trasování plánované silnice Nová Zelená, která má vést přímo přes ně.
Petice za záchranu neolitických rondelů v Kuklenách vrcholí. Má tisíce podpisů

Petice za záchranu neolitických rondelů v Kuklenách vrcholí. Má tisíce podpisů

Zdroj: Markéta Hamerníková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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