Petice za záchranu neolitických rondelů v Kuklenách vrcholí. Má tisíce podpisů

Iniciátoři petice za záchranu kuklenských rondelů ukončí v úterý 15. září sběr podpisů. Lidé ji mohou do té doby podpořit prostřednictvím státního Portálu občana, webu Petice.com nebo na papírových podpisových arších.
Pokud mají lidé podepsané archy stále u sebe, měli by je nyní odevzdat organizátorům. Petice následně zamíří na Ministerstvo kultury a Zastupitelstvo města Hradec Králové.
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Petenti požadují dlouhodobou ochranu
Petice žádá prohlášení archeologické lokality za kulturní památku a její ochranu před stavbami a dalšími zásahy, které by mohly dochované pravěké struktury poškodit.
Mezi požadavky patří také změna územního plánu, zachování lokality pro budoucí archeologický výzkum a její připomenutí veřejnosti pomocí informačních panelů, naučných prvků nebo krajinářských úprav.
Pod povrchem v Kuklenách se nacházejí pozůstatky dvou kruhových staveb starých více než 6500 let. První rondel archeologové objevili v roce 2015, druhý na podzim loňského roku. Právě druhý nález je podle odborníků zcela neporušený.
Budoucnost lokality komplikuje plánovaná radiála Nová Zelená. Její navrhovaná trasa prochází územím, kde se rondely nacházejí.
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Ochranu podporují všechny strany, řešení se teprve hledá
Na začátku září se kvůli budoucnosti lokality sešli zástupci města, investora, archeologických institucí i petentů. Shodli se, že rondely mají zůstat zachované a neporušené.
To ale neznamená, že je spor o podobu plánované silnice uzavřený. Účastníci jednání chtějí podepsat memorandum a hledat technické řešení, které umožní zachovat archeologickou lokalitu a současně pokračovat v přípravě komunikace.
„V tomto příběhu jsou dva veřejné zájmy, které je potřeba zajistit. Jedním z nich jsou rondely a druhým veřejně prospěšná komunikace. Cením si toho, že s ochranou rondelů počítá i nový územní plán města," uvedl ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich.
Ve hře je například vedení silnice po ochranném náspu nebo změna její trasy. Petenti odmítají variantu, při které by komunikace vedla přímo nad jedním z rondelů, a požadují prověření jiného trasování.
Archeologové mezitím dokončují vyhodnocení nálezů. Výsledky mají posloužit také při rozhodování Ministerstva kultury o případném prohlášení lokality za kulturní památku.