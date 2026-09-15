Berdych vyřadil Macháče z Davis Cupu po dlouhém rozhovoru. Na Menšíka má zvláštní plán, do čtyřhry ho nechce

Sezení v New Yorku, které změnilo nominaci
Někdy v prvních zářijových dnech, po Macháčově zápase na US Open, si spolu Tomáš Berdych a Tomáš Macháč sedli k tomu, co kapitán později popsal jako „docela dlouhé sezení“. Probírali stav nohy, se kterou se Macháč trápil od léta, jeho tři prohry po návratu na kurty i otázku, kam ho v české sestavě vlastně postavit. Na konci rozhovoru se oba shodli, že teď není nejlepší volbou.
Berdych přitom ještě 17. srpna, když oznamoval první nominaci, s Macháčem počítal. Avizoval ale, že definitivní řez provede až během US Open, kde uvidí hráče v akci. Viděl. A rozhodl se jinak, než čekal kdekdo.
Proč nestačilo mít Macháče „na lavičce“
Klíč k pochopení celého škrtu neleží v jednom důvodu, ale ve dvou, které se vzájemně posilují.
Za prvé: Macháčovo tělo. Po letním zranění chodidla se vrátil, ale výsledky mluvily jasně, tři porážky v řadě, forma daleko od ideálu. Berdych jeho rozpoložení „navnímal do detailů“ a dospěl k závěru, že hráč po zranění v aktuálním stavu „nebyl varianta“.
Za druhé: deblová logika. Macháč by v české sestavě dával největší smysl právě ve čtyřhře. Jenže tam už celou sezonu funguje dvojice Adam Pavlásek – Patrik Rikl. Berdych ji odmítl rozbíjet. A alternativa, vytáhnout do deblu českou jedničku Jakuba Menšíka po boku Macháče, padla ještě rychleji.
Menšík hraje singl. Tečka.
Pravděpodobnost, že Menšík nastoupí v sobotu do čtyřhry, Berdych v rozhovoru pro iSport označil za „blížící se nule“. Důvod není žádné skryté zranění. Je to prostá aritmetika daviscupového formátu.
V sobotním programu se hraje debl a hned po něm singl. Chtít po jedničce, aby odehrála náročnou čtyřhru a vzápětí šla vyhrát klíčovou dvouhru, je podle Berdycha v dnešním tenise téměř nefunkční rovnice. Menšík má být čerstvý pro singl, kde ho Česko potřebuje nejvíc. Vedle něj stojí v dvouhře Jiří Lehečka, pětici doplňuje Vít Kopřiva jako pojistka.
Výsledná stavba je čitelná: dva odpočatí singlisté, jeden specializovaný deblový pár, jeden náhradník. Žádná improvizace s univerzálem po zranění.
Američané přišli o víc než Češi
Zatímco česká média řešila hlavně Macháčovo vyškrtnutí, na druhé straně Atlantiku proběhla změna daleko dramatičtější. Původní americká nominace ze srpna zněla: Ben Shelton, Taylor Fritz, Tommy Paul, Christian Harrison. Elitní sestava. Jenže USTA 14. září potvrdila finální podobu: Shelton, Learner Tien, Martin Damm, Harrison a Austin Krajicek. Fritz i Paul odstoupili.
To je zásadní posun v poměru sil. Shelton zůstává papírově největší hvězdou celého zápasu a americká deblová osa s Krajickem drží kvalitu. Ale ztráta dvou elitních singlistů ubírá hloubku, kterou USA v srpnu měly. České šance na postup do Final 8 tím narostly výrazněji, než je ubral Macháčův odchod z nominace.
O2 arena, pátek a sobota, jeden cíl
Kvalifikační duel Česko–USA se hraje v pražské O2 areně na tvrdém povrchu 18. a 19. září 2026; páteční program startuje v 15:00, sobotní ve 14:00. Nejde o finálovou fázi soutěže, ale o 2. kolo kvalifikace. Vítěz postoupí do Final 8, které se letos koná 24.–29. listopadu v italské Boloni.
Davis Cup se do pražské haly vrací po třinácti letech. Český tým v O2 areně v této soutěži dosud neprohrál.
Berdychova sestava nevypadá jako kompromis vynucený okolnostmi. Vypadá jako vědomá volba: dva singlisté na plný plyn, sehraný deblový pár, žádné zatěžování jedničky dvojí rolí. Macháč to podle kapitána vzal jako profesionál. Jestli to byla správná kalkulace, ukáže páteční odpoledne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář