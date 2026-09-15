Siniaková a Townsendová získaly kariérní grandslam, ale pak přišlo překvapení. Úspěšný pár se rozpadá

V pátek 11. září 2026 prohrávaly Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou první set finále US Open proti americké dvojici Ashlyn Kruegerová / Robin Montgomeryová. Skóre 5:7 vypadalo jako studená sprcha. Jenže pak přišel obrat, jaký se do deblových učebnic píše sám: 6:0 a 6:2 ve zbývajících dvou setech. Tím se uzavřel kruh, který začal ve Wimbledonu 2024. Česko-americký pár složil kariérní grandslam ve čtyřhře. A Siniaková se zapsala do historie způsobem, který nemá v současném tenisu obdobu.
Co znamená kariérní grandslam a jak ho složily
Kariérní grandslam ve čtyřhře znamená jediné: během kariéry vyhrát všechny čtyři grandslamové turnaje, tedy Australian Open, Roland Garros, Wimbledon a US Open. Nemusí to být v jednom roce, ale musí to být se stejnou partnerkou. Siniaková s Townsendovou to zvládly v pořadí:
- Wimbledon 2024, první společný grandslamový titul
- Australian Open 2025, druhý dílek skládačky
- Roland Garros 2026, po červnovém triumfu v Paříži chybělo už jen US Open
- US Open 2026, dokončení 11. září v New Yorku
Od prvního společného grandslamu k poslednímu uplynuly zhruba dvě sezony. Přitom celé partnerství vzniklo vlastně náhodou: Siniaková oslovila Townsendovou poté, co se její předchozí spoluhráčka Storm Hunterová zranila. Z nouzového řešení se stal nejúspěšnější deblový tým na okruhu.
Siniaková: chameleon, který vyhrává s kýmkoli
Dvanáctý grandslamový titul v dámské čtyřhře. Druhý kariérní grandslam v deblu, ten první složila s Barborou Krejčíkovou. Siniaková je tak první hráčkou, která dokončila kariérní grandslam se dvěma různými partnerkami. To není jen statistická kuriozita, to je důkaz mimořádné deblové inteligence.
Sama to po návratu do Prahy popsala jednoduše: její silou je schopnost přizpůsobit se. „Chameleon,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz, kde zmínila i to, že se s Townsendovou „moc sblížily“. Jen v roce 2026 přidala titul z Toronta se Šuaj Čang, další partnerkou, další trofej.
Po US Open oslavila 200. týden na pozici světové jedničky ve čtyřhře. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě za Martinou Navrátilovou, která nasbírala 237 týdnů. V počtu grandslamových titulů v ženské čtyřhře se vyrovnala Janě Novotné (12) a před sebou má právě jen Navrátilovou s jejími 31 tituly.
Překvapení, které zatím nikdo nepotvrdil
A tady příběh nabírá zvláštní obrysy. Objevily se informace o tom, že by pár mohl po dosažení vrcholu ukončit spolupráci. Jenže v otevřených primárních zdrojích, na webu WTA, v turnajových databázích, v citovaných výrocích hráček, se nic takového nepodařilo dohledat.
Naopak: ještě 22. srpna 2026 WTA publikovala rozsáhlý materiál o společných cílech dvojice a jejich chemii na kurtu. 3. září potvrdila jejich kvalifikaci na Turnaj mistryň v Indian Wells, který začíná 8. listopadu. Townsendová po finále mluvila o tom, jak jí Siniaková pomohla zvládnout nervozitu v rozhodujících momentech. Nic z toho nezní jako rozloučení.
Pokud by ke změně přece jen došlo, logičtější vysvětlení by bylo kalendářní: obě hráčky kombinují singl i čtyřhru a program je vyčerpávající. Ale to je naše dedukce, ne ověřený fakt.
Co bude dál
V Guadalajaře, která běží od 13. září, Siniaková v deblovém poli nefiguruje. Townsendová je tam přihlášená v singlu. To ale může znamenat cokoli, od odpočinku po US Open po strategické plánování zbytku sezony. Nejbližší potvrzený společný bod v kalendáři zůstává listopadový Turnaj mistryň.
Siniaková má dvanáct grandslamů, dvě stě týdnů na trůnu a pověst hráčky, která dokáže vyhrávat s kýmkoli. Ať už další kapitola přinese novou partnerku, nebo pokračování s Townsendovou, její pozice v historii českého tenisu je už teď neotřesitelná.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář