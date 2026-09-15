Steiner kritizuje Norrise za neprofesionální chování

Pepsi je oficiálním partnerem formule 1, s kterou podepsala partnerskou smlouvu v minulé sezóně, ale na okruhu Madring se do titulků dostala právě její hlavní konkurentka, společnost Coca-Cola.
Poté, co Lando Norris dojel na třetím místě ve Velké ceně Španělska, přidal se k vítězi závodu Andreovi Kimimu Antonellimu a Maxovi Verstappenovi v místnosti pro závodníky před oslavou na pódiu.
Zatímco si trojice prohlížela nejzajímavější momenty závodu, jezdec McLarenu pil colu, načež mu jeden z pořadatelů sdělil, že ji pít nesmí.
Ten to však nebral na vědomí.
„Možná mi za to vynadají,“ řekl Norris Antonellimu, než se obrátil na pořadatele.
„Právě jsem odjel závod, takže si můžu pít, co se mi zlíbí. Mockrát děkuji,“ řekl.
Bývalý šéf Haasu Günther Steiner označil Norrisovo chování za neprofesionální, protože jezdci vědí, že v jezdecké místnosti nesmějí pít značkové nápoje.
„Pokud jste profesionál, tak něco takového neděláte. Tečka,“ řekl v podcastu The Red Flags.
„Víš, co smíš a co nesmíš. Jsi dobře vycvičený. Neměl to dělat. Je to špatné, že to udělal? Ublíží to někomu? Ne. Ale jako profík bys to dělat neměl. On to ale udělal. A víš co? Je mi to úplně u čerta.“
Dalo by se argumentovat, že kdyby mu pořadatel neřekl, aby nepil Coca-Colu, nikdo by si toho nevšiml. Ale teď je to na titulních stránkách.
„Všechno se to dělí do kategorií,“ řekl Steiner. „Prodávají to a je jasné, že když nezaplatíš, nemůžeš to mít. A on si dal colu. Nebylo to zrovna nejchytřejší. Ale jak jsem řekl, je mi to jedno, protože pro Coca-Colu to teď dopadlo docela dobře. Pro Coca-Colu to bylo docela dobré.“
„Kdyby nic neřekli, nikdo by si toho ani nevšiml, ale protože se to tak rozvířilo, teď je z toho velká věc a Coca-Cola se směje.“
Díky třetímu místu ve Španělsku má Norris v boji o mistrovský titul jezdců ztrátu 106 bodů na Antonelliho.
Norris směřoval k vítězství, než virtuální bezpečnostní vůz zcela obrátil vývoj závodu a otevřel Antonellimu cestu k vítězství a k posílení jeho vedení v šampionátu.