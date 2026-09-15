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Steiner kritizuje Norrise za neprofesionální chování

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Lando Norris si po Velké ceně Španělska v jezdecké místnosti otevřel Coca-Colu, přestože jde o konkurenci oficiálního partnera F1 Pepsi. Günther Steiner jeho chování označil za neprofesionální.
Steiner kritizuje Norrise za neprofesionální chování

Steiner kritizuje Norrise za neprofesionální chování

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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