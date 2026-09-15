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Konec hotelových resortů. Jak se stát kapitánem lodi a zažít na moři skutečnou svobodu

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Také vás při pobytu u moře v Chorvatsku, Řecku či Itálii napadlo při pohledu na plující plachetnice, že by to mohla být pěkně strávená dovolená, pokud byste se na nich mohli plavit? Tichý přístav v ranním oparu, vůně soli promíchaná s čerstvou kávou na palubě a pocit absolutní svobody, když loď odrazí od mola. Možná si myslíte, že ovládat námořní loď může jen hrstka vyvolených, mořským větrem ošlehaných kapitánů. Ale to je velký omyl, protože získat kapitánské zkoušky není zase nic tak nedosažitelného.
plachetnice

plachetnice

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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