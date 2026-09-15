Federer se na slavnostním ceremoniálu rozplakal. Mirka prozradila slib, který jí dal, když čekali první děti

Sobota 29. srpna 2026, Newport, Rhode Island. Na pódiu International Tennis Hall of Fame stojí Roger Federer, dvacetinásobný grandslamový šampion, muž proslulý ledovým klidem ve finálových koncovkách. Sám uvede pasáž slovy „teď ta část o Mirce“ a než stačí pokračovat, hlas se mu zlomí. Člověk, kterého svět zná jako ztělesnění elegance a sebekontroly, pláče před bezmála čtyřmi tisíci diváků a třiatřiceti členy Síně slávy. Spouštěčem nebyla žádná ze 103 trofejí. Byla to žena, která u každé z nich stála.
Slib, o kterém svět neslyšel
Mirka Federerová veřejně téměř nevystupuje. Sám Roger po ceremoniálu přiznal, že ji naposledy slyšel mluvit na veřejnosti zřejmě při Hopman Cupu, asi před čtyřiadvaceti lety. O to silněji zapůsobilo, co v Newportu řekla.
Když v roce 2009 poprvé zjistila, že čekají dvojčata, naznačila Rogerovi, že její cestování po turnajích nejspíš končí. Federer odpověděl bez zaváhání: „Tak já už hrát nebudu.“ Mirka výslovně dodala, že to nemyslel dramaticky ani jako gesto, myslel to doslova. V okamžiku, kdy už měl třináct grandslamových titulů a stál na vrcholu kariéry, byl připraven ji podřídit rodině.
Fakticky k tomu nedošlo. Dcery Myla a Charlene se narodily 23. července 2009 a Federer poté přidal ještě pět grandslamových titulů. Poslední profesionální zápas odehrál až 23. září 2022 na Laver Cupu. Ale ten slib, nikdy předtím veřejně nezmíněný, odhalil něco, co statistiky neukazují: hierarchii, ve které rodina stála výš než jakýkoli turnaj.
Víkend, který přerostl běžný ceremoniál
International Tennis Hall of Fame kolem uvedení Federera a komentátorky Mary Carillové vybudovala formát, jaký Newport dosud neviděl. Poprvé v historii organizace proběhla slavnostní předpremiéra na červeném koberci, veřejná watch party na Bill Talbert Stadium přitáhla téměř čtyři tisíce lidí a na pódiu se sešlo třiatřicet členů Síně slávy, od Billie Jean Kingové po Chrise Everta.
Mirka Federera uváděla. Začala odlehčeně: připomněla, jak se potkali na olympiádě v Sydney v roce 2000, jemu bylo osmnáct, jí jednadvacet, a sama se označila za „starší ženu“. Tehdy neměl na kontě ani jeden titul na okruhu ATP. Vytáhla i starý vtípek Andyho Roddicka, který po prohraném finále v Cincinnati poznamenal, že prohrál s hráčem, kterého rozehřívá jeho přítelkyně.
Z anekdot se ale rychle přesunula k jádru. Popsala Rogera jako člověka, pro něhož je rodina vždy na prvním místě, a vyprávěla o slibu z roku 2009. Právě tady se atmosféra v sále změnila. A právě tady se Federer zlomil.
Prsten na Arthur Ashe Stadium
Uvedení do Síně slávy má dvě části. Samotná indukce proběhla v Newportu, ale prsten se podle pravidel ITHF předává odděleně, na místě, které má pro nového člena zvláštní význam. U Federera padla volba na Arthur Ashe Stadium v New Yorku. Logicky: právě tam vyhrál pět titulů na US Open v řadě (2004–2008) a za osmnáct účastí na turnaji nasbíral bilanci 89 výher a 14 porážek.
O dva dny později, 31. srpna 2026, mu prsten předala Kim Clijstersová, sama trojnásobná šampionka US Open a od roku 2022 čestná prezidentka ITHF. Newyorská šampionka předávala newyorskému šampionovi. Symbolika, kterou organizátoři zjevně zamýšleli.
Jiné slzy než v Londýně 2022
Federerovy veřejné slzy nejsou bezprecedentní. V září 2022 plakal na Laver Cupu v Londýně po posledním profesionálním zápase, s Rafaelem Nadalem po boku, v týmovém dresu, po prohře. Tehdy šlo o definitivní tečku, sportovní rozlučku v reálném čase.
Newport byl něco jiného. Ne konec, ale bilance. Ne porážka, ale pocta. A hlavně: ne slzy vyvolané vlastním odchodem, ale slzy vyvolané slovy někoho jiného. Federer v Londýně plakal za sebe. V Newportu plakal kvůli Mirce, kvůli tomu, co pro něj udělala, a kvůli tomu, co byl připraven udělat pro ni.
V projevu sám řekl, že jeho čas hráče skončil, ale tenis zůstane v průsečíku všeho, na čem mu záleží. Nejbližší potvrzenou akcí je Laver Cup v Londýně 25.–27. září 2026, kde bude v organizační roli. Českou stopu drží zatím jen nepřímo, přes inaugurační ročník v Praze 2017, kde turnaj spouštěl po boku Tomáše Berdycha, a přes Jakuba Menšíka v letošním týmu Evropy.
Co zůstane z Newportu
Dvacet grandslamových titulů, 103 turnajových trofejí, 310 týdnů na prvním místě žebříčku, to všechno stojí v oficiálním profilu Síně slávy. Ale nejcitovanějším momentem celého víkendu se nestala žádná statistika. Stal se jím jediný výrok, který Mirka Federerová dvacet let nechávala v soukromí.
Federerův veřejný obraz vždy stál na eleganci a kontrole. Newport ukázal, že pod ním celou dobu stála ještě jedna vrstva, a ta měla přednost.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář