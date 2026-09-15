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Sedm set tisíc lidí ji zná z videí. Teď se Flexybabka jde rvát do klece. Souboj důchodkyň dostal krvavou nálepku

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Polštářová bitva na premiérovém turnaji G MMA dostala první promo a je přesně takové, jaké se dalo čekat. Tiktokerka Marie Skopalová vystupující jako Flexybabka v rozhovoru pro organizaci vysvětlila, proč do zápasu jde, a rovnou popsala, jak ho chce ukončit. Formulace by v jiném sportu vyvolaly disciplinární řízení.
Sedm set tisíc lidí ji zná z videí. Teď se Flexybabka jde rvát do klece. Souboj důchodkyň dostal krvavou nálepku

Sedm set tisíc lidí ji zná z videí. Teď se Flexybabka jde rvát do klece. Souboj důchodkyň dostal krvavou nálepku

Zdroj: G MMA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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