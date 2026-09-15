Sedm set tisíc lidí ji zná z videí. Teď se Flexybabka jde rvát do klece. Souboj důchodkyň dostal krvavou nálepku

- Flexybabka se utká s Janou „Ingland" Hruškovou na turnaji 31. října v pražské Nové Spirále
- Rozhovor zveřejnila organizace G MMA na svém facebookovém profilu
- Skopalová tvrdí, že jí zdravotní stav souboj dovoluje
- Pravidla polštářové bitvy organizace stále nezveřejnila
- Jde o její druhý pokus dostat se do bojové organizace, o Clash of the Stars usilovala už před třemi lety
Zkusit se musí všechno
Otázka na věk padla hned na začátku a odpověď byla stručná. „No prostě všecko si musím zkusit," uvedla Skopalová. „Všecko se musí zkusit. Když se nezkusí, neví, co to je. Zážitek, ne?"
Reportérka se ještě ujistila, jestli jí souboj dovolí zdraví. „No dovolí, proč by ne?" odpověděla tiktokerka bez zaváhání.
Následovala část, po které bylo jasné, že si promo užívá. Na dotaz, jak chce zápas ukončit, přišla odpověď, jakou by si nedovolil ani Karlos Vémola. „No zabít ji, zabít ji, zničit, roztlouct," prohlásila. A když se reportérka zděsila, přidala ještě: „Já ju fakt zabiju a už se těším, aby to bylo. Na to jsme tady, abysme se pobily."
Připomeňme, že řeč je o souboji s polštáři.
Problém nemám, ale vytáčí mě
Zajímavější než výhrůžky byla pasáž o samotné soupeřce. Skopalová nejdřív popsala, jak se na ni těší, a hned nato projevila i jistou ohleduplnost. „Už se nemůžu dočkat, jak paní Hruškovou Janičku chytnu. Já jí dám, ale mám strach, abych ji nezlomila," uvedla.
Na přímý dotaz, v čem má se soupeřkou problém, pak odpověděla tak, jak to v bojových sportech obvykle končí u smluvních klauzulí. „Já nemám s ní problém, ale sere mě," prohlásila a dodala, že jí vadí, jak Hrušková mluví a že podle ní pořád poučuje. „A já su úplně na jinou tón naladěná. A tak si dáme do nosa."
Že jde o nacvičené promo, je z tónu celého rozhovoru čitelné. Obě aktérky vědí, co po nich organizace chce, a plní to s viditelnou chutí.
Druhý pokus po třech letech
Pro Skopalovou to není první přiblížení k bojové organizaci. Už v roce 2023 se psalo o jejím zájmu nastoupit v Clashi of the Stars, tehdy ale chyběla soupeřka a ze zápasu nic nebylo. G MMA jí soupeřku našla.
Sama se v internetovém prostředí pohybuje po sedmdesátce a vybudovala si na TikToku publikum kolem tří set tisíc lidí, dalších sto šedesát tisíc má na Instagramu. Diváci ji znají i z televize, hostovala mimo jiné v Show Jana Krause.
Rozhovor uzavřela pozvánkou. „Všechny fanoušky zvu do Spirály, ať sledujou naše utkání třicátého prvního desátý 2026. Přijďte a dívejte se," vyzvala. A na poznámku reportérky, že pojede bomby, odpověděla po svém. „Jasný, budou bomby. Rozšleháme, zabijeme."
Turnaj se koná 31. října a kromě polštářové bitvy nabídne i souboj Machmuda Muradova s rodem Kotlárů, tedy angažmá, které ostře zkritizoval šéf Oktagonu Ondřej Novotný. Atmosféru kolem nové organizace nejlépe vystihla její první tiskovka, na které Karlos Vémola nafackoval Diegovi Kotlárovi.
Jediné, co u polštářové bitvy zatím nikdo neřekl, jsou pravidla.