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Největší mýtus o zbraních NATO. Cizí granát stejné ráže do vlastního děla ve skutečnosti rovnou nenabijete

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Rozdíl mezi 152 a 155 milimetry nevznikl z technických důvodů. Je to dědictví dvou měrných soustav a jednoho zasedání z roku 1874.
Houfnice ráže 155 milimetrů

Houfnice ráže 155 milimetrů

Zdroj: U.S. Army National Guard/Wikimedia, CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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