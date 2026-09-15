VIDEO: Top Gun z Velkého Poříčí. Piloti natočili vlastní parodiiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
VIDEO: Top Gun z Velkého Poříčí. Piloti natočili vlastní parodii
Sotva si dítě zvykne na školku, zůstává doma s rýmou, kašlem nebo horečkou. U předškoláků může být...
V nemocnicích chybí zdravotníci a Královéhradecký kraj hledá cestu, jak jich mít víc přímo z vlastního...
Rána jsou chladnější, bundy se vrací do ulic a někteří už zase hledají, kde je doma ten správný knoflík na...
Sundávají hasiči opravdu kočky ze stromů, nebo je to jen oblíbená filmová scéna? Hasiči z Královéhradeckého...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →