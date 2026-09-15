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VIDEO: Top Gun z Velkého Poříčí. Piloti natočili vlastní parodii

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Motorka, průlet nad letištěm a scény inspirované filmem Top Gun. Piloti z hronovského aeroklubu oslavili 25. ročník závodů historických kluzáků po svém. Ve Velkém Poříčí natočili video nazvané HOP FUN.
VIDEO: Top Gun z Velkého Poříčí. Piloti natočili vlastní parodii

VIDEO: Top Gun z Velkého Poříčí. Piloti natočili vlastní parodii

Zdroj: Aeroklub Hronov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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