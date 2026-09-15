Meteorologové sledují něco mimořádného. Vývoj v Pacifiku překročil hranici, která tu ještě nebyla

Meteorologický jev El Niño se během posledních měsíců výrazně zesílil a údaje z rovníkového Tichého oceánu ukazují velmi neobvyklou situaci. Americké Centrum pro klimatické předpovědi NOAA ve své aktualizaci z 10. září uvedlo, že teplotní odchylky mořské hladiny ve východní části rovníkového Pacifiku přesáhly místy tři stupně Celsia. Ve sledované oblasti Niño 3.4 dosáhla odchylka v srpnu přibližně 1,8 stupně a ještě výraznější hodnoty byly zaznamenány dále na východě. Současně zůstává mimořádně teplá také voda pod povrchem oceánu, kde byly v některých oblastech naměřeny odchylky přesahující deset stupňů. Podle meteorologů už oceán a atmosféra vykazují jasné známky velmi silného El Niña.
Nejde přitom jen o krátkodobý výkyv několika měření. NOAA očekává, že El Niño bude pokračovat v zesilování minimálně do konce letošního roku. Pravděpodobnost, že během podzimu a zimy na severní polokouli dosáhne velmi silné intenzity, je podle zářijové prognózy vyšší než 90 procent. Ještě výraznější je odhad pro období od října do prosince. Meteorologové nyní přisuzují 75procentní pravděpodobnost scénáři, při němž by tříměsíční hodnota indexu RONI dosáhla nejméně 2,5 stupně Celsia. Taková hodnota by znamenala historickou událost překonávající předchozí El Niño v řadě měření sahající do roku 1950.
Síla jevu ještě neříká přesně, jaké počasí přijde
El Niño vzniká v souvislosti s nezvykle vysokými teplotami povrchových vod v rovníkové části Tichého oceánu. Změna teploty vody následně ovlivňuje proudění vzduchu, rozložení srážek i rozsáhlé atmosférické cirkulace. Dopady se proto neomezují pouze na oblasti kolem Pacifiku. Silné fáze El Niña mohou měnit charakter počasí v Severní a Jižní Americe, Asii, Austrálii a nepřímo také v Evropě. Typickým projevem bývá například změna rozložení srážek nebo hurikánové aktivity. Přímý dopad na konkrétní místo však nelze určit pouze podle síly samotného El Niña. NOAA výslovně upozorňuje, že ani mimořádně silný jev automaticky neznamená stejně mimořádné následky ve všech částech světa.
To je důležité zejména v případě Evropy. El Niño zde nefunguje jako jednoduchý spínač, po jehož zapnutí automaticky přijde teplá, studená nebo zasněžená zima. Evropské počasí současně ovlivňuje poloha tlakových útvarů nad Atlantikem, tryskové proudění, severoatlantická oscilace, stav polárního víru a řada dalších faktorů. Právě jejich vzájemná kombinace rozhodne o tom, jak výrazně se letošní situace projeví také ve střední Evropě. Už dříve čeští meteorologové upozorňovali, že vliv El Niña na Evropu je podstatně méně přímočarý než například v Severní Americe.
Rozhodující budou následující měsíce
Vývoj proto meteorologové dál pozorně sledují. Oficiální zářijová prognóza NOAA počítá s prakticky jistým pokračováním El Niña během podzimu a začátku zimy a velmi vysokou pravděpodobností jeho mimořádné intenzity. Současná data tak potvrzují, že nejde o běžnou fázi klimatického cyklu, ale o událost, která může v historických statistikách obsadit výjimečné místo. Teprve další měsíce ale ukážou, kde přesně se její síla projeví nejvýrazněji a zda skutečně padne dosavadní rekord.
Zdroje: tn.nova.cz, noaa.gov, noaa.gov – RONI