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Vydařená rekonstrukce 2+kk: Díky posuvným dveřím působí prostor větším dojmem

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Z tohoto 2+kk čiší pohoda a hravost. Nutno však podotknout, že byt prošel opravdu rozsáhlou rekonstrukcí, díky které došlo nejen k propojení místností. Důležitou součástí života majitelů jsou i knihy, pro které bylo potřeba vytvořit dostatek úložného prostoru. Podívejte se, jak si domov o rozloze 65 metrů čtverečních manželé vyšperkovali. Hlavním cílem rekonstrukce bylo propojit srdce […]
Jídelní stůl byl umístěn k oknu

Jídelní stůl byl umístěn k oknu

Zdroj: Semerene Architecture
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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