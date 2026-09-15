Vydařená rekonstrukce 2+kk: Díky posuvným dveřím působí prostor větším dojmem

Z tohoto 2+kk čiší pohoda a hravost. Nutno však podotknout, že byt prošel opravdu rozsáhlou rekonstrukcí, díky které došlo nejen k propojení místností. Důležitou součástí života majitelů jsou i knihy, pro které bylo potřeba vytvořit dostatek úložného prostoru. Podívejte se, jak si domov o rozloze 65 metrů čtverečních manželé vyšperkovali.
Hlavním cílem rekonstrukce bylo propojit srdce domova, a to se rozhodně povedlo. Za nejdůležitější zásah a prvek lze považovat stěnu, která dříve oddělovala ložnice od zbytku interiéru. Ta byla nahrazena dřevěnou, na míru vyrobenou příčkou se skrytými pouzdry.
V bytě nechybí nejrůznější obrazy a umělecká díla. Zdroj: Semerene Architecture
Vstupu do hlavní části bytu nepředchází žádná předsíň ani chodba. Na jednu stranu je to možná škoda, ale na druhou získali majitelé více místa v obýváku. Jakmile do bytu vstoupíme, ocitneme se rovnou v obývací části, která je propojena s kuchyní. Celý byt sjednocují dřevěné parkety a hlavní dominantou je stěna ze surového betonu. V obývací části lze lenošit na jednoduché pohovce, kterou doplňuje designová židle. Neopracovaný beton a dřevěné prvky příjemně vyvažují abstraktní obrazy a další umělecká díla, v nichž našli majitelé zálibu. Ve spojeném prostoru nechybí ani jídelní stůl umístěný u oken.
Absence předsíně vykompenzoval prostorný obývací pokoj. Zdroj: Semerene Architecture
Obývací pokoj od kuchyně odděluje barový pult, o který se takřka opírá sedací souprava. U baru si okamžitě všímáme sloupu. Ten tu musel zůstat, a tak ho majitelé využili k barevnému obložení, které do prostoru vnáší opět trochu netradičního nádechu.
Samotná kuchyně je situována do jedné roviny a majitelka zvolila čistě bílou barvu. Přestože kuchyně není příliš velká, disponuje dostatečně velkými úložnými prostory a prostornou pracovní a odkládací plochou. Kuchyně se skládá z horních a dolních skříněk se zapuštěnými úchytky. Celou sestavu ukončuje vysoký panelový systém, který opět kromě nejrůznějších zásuvek a komod posloužil pro vestavěné spotřebiče.
Obklad na sloupu připomíná brazilskou kulturu. Zdroj: Semerene Architecture
Z otevřeného prostoru se přesouváme do ložnice, která byla propojena s obdivuhodnou pracovnou a knihovnou v jednom. Díky obývací stěně, do které byly zabudovány dvoje posuvné dveře, mohou majitelé vyjít jinými dveřmi z pracovny a jinými z ložnice i přesto, že se jedná o jednu místnost. Pracovnu od ložnice opticky odděluje betonový prvek na stropě, a přestože je místnost bílá, barvy sem vnáší úctyhodná sbírka nejrůznějších knih. Součástí bytu je samozřejmě i toaleta s koupelnou, kam nás však majitelé nahlédnout nenechali.
Pracovna mezi knihami je velmi útulná. Zdroj: Semerene Architecture
Zdroj: Semerene Architecture Fotogalerie: Dřevěná stěna a betonové prvky vzájemně ladí. Zdroj: Semerene Architecture V bytě nechybí nejrůznější obrazy a umělecká díla. Zdroj: Semerene Architecture Absence předsíně vykompenzoval prostorný obývací pokoj. Zdroj: Semerene Architecture V tomto případě odděluje kuchyně barový pult s výrazným obkladem. Zdroj: Semerene Architecture Obklad na sloupu připomíná brazilskou kulturu. Zdroj: Semerene Architecture Kuchyně poskytuje dostatek úložného, i pracovního prostoru. Zdroj: Semerene Architecture Pracovna mezi knihami je velmi útulná. Zdroj: Semerene Architecture Ani v pracovně nechybí denní světlo, které majitelé při práci ocení. Zdroj: Semerene Architecture