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Extraliga ještě nezačala a Sparta přišla o klíčového obránce. Irving končí navzdory smlouvě do roku 2027

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Dva dny před startem extraligy přišla Sparta o obránce, kterého ještě loni v únoru označovala za klíčového. Aaron Irving měl platný kontrakt, přesto končí.
Extraliga ještě nezačala a Sparta přišla o klíčového obránce. Irving končí navzdory smlouvě do roku 2027

Extraliga ještě nezačala a Sparta přišla o klíčového obránce. Irving končí navzdory smlouvě do roku 2027

Zdroj: HC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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