Extraliga ještě nezačala a Sparta přišla o klíčového obránce. Irving končí navzdory smlouvě do roku 2027

Pondělí 14. září 2026, odpoledne. Na webu HC Sparta Praha se objevuje stručné oznámení: Aaron Irving v klubu nepokračuje. Ve středu přitom Sparta nastoupí v Olomouci k prvnímu kolu nové sezony. Kanadský obránce, který před necelými dvěma lety přepsal extraligový rekord obránců v počtu gólů za základní část, odchází z Holešovic ještě dřív, než rozhodčí vhodí úvodní buly ročníku 2026/2027. Kontrakt platný minimálně do roku 2027 na tom nic nemění.
Od rekordmana k sedmému bekovi
V sezoně 2024/2025 nastřílel Irving 21 branek v základní části, číslo, které žádný obránce v historii české extraligy v jednom ročníku nedal. Sparta ho za to v únoru 2025 odměnila prodloužením smlouvy a sportovní ředitel Tomáš Divíšek ho veřejně označil za klíčového hráče obrany. Jenže následující ročník vyprávěl jiný příběh. V základní části 2025/2026 zapsal Irving v 51 zápasech jen 5 gólů a 12 asistencí. Propad z 21 branek na pět není statistická odchylka. Je to posun z role ofenzivního tahouna do pozice, kde se hráč přestává vejít do přesilovkových formací.
Právě tohle Sparta podle oficiálního vyjádření vyhodnotila jako zásadní. Divíšek uvedl, že po dohodě s trenéry dospěl klub k závěru, že Irving by nedostal adekvátní herní prostor, nevešel by se do přesilových her a role sedmého obránce nedává smysl ani jedné straně. Sparta proto začala hledat řešení „přijatelné pro obě strany“.
Platná smlouva, přesto konec
Předčasné rozchody navzdory trvajícímu kontraktu nejsou v extralize bezprecedentní. Vítkovice v dubnu 2025 ukončily po dohodě spolupráci s Marcelem Barinkou, přestože předtím uplatnily opci v jeho smlouvě. Mechanismus je vždy stejný: klub a hráč se dohodnou na ukončení, aniž by jedna strana musela veřejně mluvit o konfliktu.
U Irvinga je ale mimořádný timing. Oznámení přišlo 48 hodin před prvním zápasem sezony. Sparta přitom ve stejný den publikovala předsezonní vyjádření, v němž mluvila o kontinuitě, zachované kostře týmu a navázání na charakter z play-off. Žádná zmínka o krizi. Finanční podmínky dohody klub nezveřejnil a Irvingovo vlastní vyjádření se nepodařilo dohledat. Kam povedou jeho další kroky, v době vydání článku nebylo jasné.
Co Sparta ztrácí, a co jí zůstává
Numericky obrana Sparty nekolabuje. Na soupisce zůstávají Krejčík, Pysyk, Mašín, Sirota, oba bratři Seppälové i Knot. Předsezonní model serveru Hokej.cz, publikovaný 11. září, tedy ještě před oznámením rozchodu, hodnotil sparťanskou obranu jako druhou nejsilnější v lize za Pardubicemi.
Skutečná ztráta je specifičtější. Irving byl pravák se střelou od modré čáry, profil, který se v přesilovce nahrazuje obtížně. Sparta sice v přípravě testovala mladé obránce Nina Tomova a Matyáše Michálka (oba nastoupili už 20. srpna proti Vítkovicím a Michálek si o týden dříve odbyl premiéru v áčku), ale ani jeden z nich zatím nenabízí totéž, co Irving v nejlepší formě. Klub veřejně zdůrazňuje interní řešení, nikoli okamžitý nákup na přestupovém trhu.
Favorit s užším manévrovacím prostorem
Podle nás nejde o rozpad titulového aspiranta. Sparta má dál jeden z nejširších kádrů v extralize a její ambice se jedním odchodem nesmažou. Zúží se ale prostor pro chybu, hlavně v přesilových hrách a v momentech, kdy potřebujete z modré čáry trefit branku. Pokud někdo z mladých beků dokáže převzít alespoň část Irvingovy ofenzivní role, může se rozhodnutí zpětně jevit jako odvážné, ale správné. Pokud ne, bude se o něm mluvit celou sezonu.
Jedno je jisté: ve středu v Olomouci už Irving na sparťanské střídačce nebude.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka