150 gólů ve 153 zápasech. Kane dál drtí rekordy Bayernu a na dosah má i bundesligovou stovkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
150 gólů ve 153 zápasech. Kane dál drtí rekordy Bayernu a na dosah má i bundesligovou stovku
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