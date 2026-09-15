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Zničený motor a zbytečná oprava. K fatálnímu poškození sekačky stačí nechat v ní přes zimu běžný benzín

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Zahradní techniku na zimu neuklízejte se starým benzínem a špínou. Jaké chyby při zazimování sekačky a nářadí způsobí, že na jaře nenastartuje nebo praskne.
Benzinová zahradní sekačka na trávě před uklizením do zimního skladu

Benzinová zahradní sekačka na trávě před uklizením do zimního skladu

Zdroj: Santeri Viinamäki / Wikimedia CC 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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