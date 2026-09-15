Zničený motor a zbytečná oprava. K fatálnímu poškození sekačky stačí nechat v ní přes zimu běžný benzín

Zahradní techniku před zimou nestačí jen uklidit do kůlny. Nejčastější chybou je nechat v sekačce starý benzín, který ucpe karburátor a na jaře nenastartuje, a neočistit ji, takže rezaví. Vypustit je potřeba i vodu z hadic a závlahy, jinak v mrazu prasknou.
Konec sezóny svádí k tomu uklidit sekačku a nářadí do kůlny a zavřít za nimi dveře. Jenže právě způsob, jakým techniku na zimu uklidíte, rozhodne, jestli vám na jaře poslouží, nebo skončíte v servisu. Nejčastější chybou je nechat v sekačce starý benzín, který přes zimu ucpe karburátor, a neočistit ji, takže koroduje. K tomu se přidávají zapomenutá voda v hadicích a špatně skladované baterie. Vyplatí se vědět, jaké chyby se při zazimování techniky opakují a jak se jim vyhnout.
Chyba u paliva a motoru
Největší chybou je nechat v nádrži starý neošetřený benzín. Právě on bývá nejčastějším důvodem, proč sekačka na jaře nenastartuje.
Benzín začíná
degradovat už za zhruba třicet dní a v palivovém systému a karburátoru vytváří usazeniny, které způsobí, že technika příští sezónu nenastartuje. Řešení jsou dvě: Buď nádrž vypusťte. Palivo vypusťte a motor nechte běžet, dokud se sám nezastaví nedostatkem paliva. Nádrž na zimu vyprázdněte a stroj skladovat bez paliva. Nebo palivo stabilizujte. Do čerstvého plného paliva lze přidat stabilizátor a nechat motor pár minut běžet, aby ošetřené palivo prošlo systémem. Plná nádrž navíc brání kondenzaci. Vyměňte olej. Starý olej nechte vytéct a doplňte čerstvý podle návodu, aby v motoru přes zimu neseděly nečistoty. Před prací odpojte zapalování. U benzinové sekačky odpojte kabel od svíčky, u elektrické vytáhněte kabel a u akumulátorové vyjměte baterii, abyste předešli náhodnému spuštění.
Základ tedy zní, že v technice nemá přes zimu zůstat staré neošetřené palivo, protože právě to nadělá nejvíc škody.
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Druhou častou chybou je uklidit techniku špinavou a na nevhodné místo. Zbytky trávy a vlhko dělají svoje, a benzín u zdroje tepla je navíc nebezpečný.
Neuklízejte sekačku špinavou. Zaschlá tráva pod krytem drží vlhkost, koroduje plech a otupuje nůž. Spodek očistěte podle návodu a nůž naostřete nebo vyměňte. Na nůž nikdy nesahejte rukama, použijte nástroj. Neskladujte techniku ve vlhku. Sekačka patří na suché a bezprašné místo, ne pod plachtu na vlhké zemi, kde se drží vlhkost a vzniká rez a plíseň. Nedávejte benzinovou techniku ke zdroji tepla. Sekačka s palivem se nikdy nemá skladovat vedle kotle, bojleru nebo spotřebiče s plamínkem, protože benzinové výpary jsou hořlavé. Baterii skladujte správně. Vyjměte baterii akumulátorové techniky, nabijte ji zhruba na čtyřicet až šedesát procent a uložte v suchu při teplotě kolem deseti až patnácti stupňů, dál od hořlavin. V mrazu baterie trpí.
Čistá a správně uložená technika přezimuje bez rzi a poškození a na jaře je hned připravená k práci.
Vyčištěná sekačka s naostřeným nožem před uskladněním na zimu. Foto: Garylittlewood / Wikimedia CC 4.0 Chyba se závlahou a nářadím
Poslední skupinou chyb je zapomenutá voda a zanedbané nářadí. Voda v mrazu ničí, koroze taky.
Vypusťte hadice a závlahu. Voda zapomenutá v zahradní hadici, závlaze a venkovním kohoutu v mrazu zamrzne a roztrhne je. Hadice vypusťte a smotejte, závlahu odvodněte a venkovní kohout zavřete a odvodněte. Podobný postup u větší venkovní vody jsme rozebrali v článku o tom, kam vypustit vodu z bazénu na zimu. Nářadí očistěte a osušte. Zablácené a vlhké nářadí přes zimu koroduje. Očistěte ho, osušte a kovové části lehce naolejujte. Prohlédněte a opravte. Uvolněné násady, tupé ostří a poškozené díly vyřešte hned, ať jsou na jaře v pořádku.
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Sekačka je přitom jen jedním z pomocníků, které na konci sezóny uklidíte. Poslední seč a péči o trávník před zimou jsme rozebrali v článku o tom,
jak se na podzim starat o trávník. Zahradní hadice smotaná na navijáku po vypuštění vody. Foto: Kolforn / Wikimedia CC 4.0
Zahradní techniku před zimou nestačí jen uklidit, protože pár chyb způsobí, že na jaře nenastartuje nebo se poškodí. Největší chybou je nechat v sekačce starý neošetřený benzín, který za pár týdnů ucpe karburátor, proto buď nádrž vypusťte a motor nechte doběhnout dosucha, nebo palivo stabilizujte podle výrobce, a vyměňte olej.
Sekačku neuklízejte špinavou, protože zaschlá tráva koroduje plech a otupuje nůž, a neskladujte ji ve vlhku ani vedle kotle či bojleru, kde benzinové výpary hrozí vznícením. Baterii akumulátorové techniky vyjměte, nabijte zhruba na polovinu a uložte v suchu při deseti až patnácti stupních. Nezapomeňte vypustit vodu z hadic, závlahy a venkovního kohoutu, jinak v mrazu prasknou, a nářadí očistěte, osušte a naolejujte.
Zdroje fotografií Viking MB 2 R lawn mower 01: Santeri Viinamäki / Wikimedia CC 4.0 sekacka-fotka2-cist: Garylittlewood / Wikimedia CC 4.0 sekacka-fotka3-hadice: Kolforn / Wikimedia CC 4.0