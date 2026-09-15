Zlatý olympionik Šlégr zachránil Litvínov před smrtí. Teď chce hrát jako Crosby a mění celý klub od základů

Když 22. ledna 2026 akcionáři HC VERVA Litvínov hlasovali o zrušení strategického pokynu k přípravě likvidace společnosti, seděl Jiří Šlégr v sále jako člověk, který věděl, že samotné hlasování nic nevyřeší. Majoritní vlastník ORLEN Unipetrol odcházel, tým padal tabulkou extraligy ke dnu a formální odvrácení zániku bylo teprve první z řady záchran, které klub potřeboval. O půl roku později je Šlégr předsedou představenstva, spolumajitelem a architektem přestavby, která zasáhla vlastnictví, řízení, střídačku i mládežnický program. Otázka už nezní, jestli Litvínov přežije. Zní, jestli se z emotivního příběhu záchrany dá postavit klub, který vydrží.
Tři hrozby najednou
Příběh litvínovské krize nestojí na jednom dramatickém momentu, ale na souběhu tří problémů, z nichž každý sám o sobě mohl klub potopit.
Za prvé: ORLEN Unipetrol, majoritní vlastník s 70,95 % akcií, oznámil na jaře 2025 odchod z vlastnické struktury. Korporátní gigant s rafinérií za plotem stadionu přestal vidět v hokejovém klubu strategický smysl.
Za druhé: existoval akcionářský pokyn představenstvu připravit společnost k likvidaci od sezony 2026/27. Ne vágní hrozba, ale formální usnesení, které akcionáři zrušili až v lednu 2026.
Za třetí: na ledě katastrofa. Litvínov zakončil základní část sezony 2025/26 na posledním 14. místě se 43 body a skóre 107:174. Následovala baráž s Jihlavou, kterou Verva přežila 4:1 na zápasy, ale i tak šlo o nejhlubší sportovní pád za poslední dekádu.
Důležitý detail: při finálním převodu ORLEN uvedl, že klub předává s vyrovnanou účetní závěrkou. Litvínov tedy nebyl v bankrotu. Byl v existenční nejistotě, což je v mnoha ohledech horší, protože nikdo nevěděl, kdo a za jakých podmínek převezme odpovědnost.
Převzetí: legenda kupuje klub za korunu
Odpověď přišla 17. června 2026. Společnost Hokej Litvínov a.s., za níž stojí Šlégr a Robert Kysela, převzala 70,95 % akcií za symbolickou cenu. Město Litvínov si ponechalo 22,14 %, Sportovní spolek HC Litvínov 6,91 %. ORLEN odešel z vlastnictví, ale zůstal generálním partnerem s příslibem 120 milionů korun rozložených do tří let.
Šlégr přitom není nováček v kanceláři. V klubu působil od roku 2010, byl předsedou představenstva i generálním manažerem. V roce 2020 odešel, teď se vrátil, tentokrát jako spolumajitel s reálnou rozhodovací mocí. A okamžitě začal měnit strukturu kolem sebe.
Provozní řízení svěřil Kamilu Burdovi, který dostal mandát stabilizovat každodenní chod a interní procesy. Sportovní stránku převzal Robert Reichel jako hlavní trenér s asistenty Jakubem Petružálkem a Michalem Švarným. K nim přibyl analytik a videotrenér Řezníček. Nejde o model jedné legendy, která dělá všechno. Jde o rozdělení kompetencí, které Litvínov v předchozích letech postrádal.
Kämpf, mládež a hokej „jako Crosby“
Nejviditelnějším signálem nové éry je příchod Davida Kämpfa, který podepsal tříletou smlouvu. Šlégr ho veřejně označil za „komplexního útočníka, lídra a profesionála“, a právě tato slova prozrazují víc než samotný podpis. Litvínov nehledá střelce na jedno play-off. Hledá centrum, kolem kterého se dá postavit identita týmu.
Podle archivního rozhovoru na iDNES Šlégr hovořil o tom, že „Alby chce reprezentační styl, hraje tak i Crosby.“ Plný text rozhovoru není veřejně dostupný, ale směr je čitelný: obousměrný hokej, disciplína bez puku, odpovědnost centra, důraz na detail. Ne kopie Pittsburghu, ale přenos principů do české extraligy přes hráče typu Kämpf a přes trenéra typu Reichel.
Paralelně klub napojil na A-tým několik mladých hráčů: Berana, Tittla, Souška, Bednaříka a Šámala. Šlégr opakovaně zdůrazňuje, že nechce „bezhlavé nakupování“, ale tříletou stavbu s důrazem na vlastní odchovance. Zní to jako klišé. Jenže když to říká člověk, který právě koupil klub za symbolickou korunu a nemá za zády korporátní rozpočet, nabývá ta věta jiný rozměr.
Co z toho mají fanoušci
Permanentky na sezonu 2026/27 nezdražily. Ceny zůstaly na úrovni předchozího ročníku, stání pro členy iniciativy Ropáci on Tour dokonce kleslo z 3 700 na 3 000 korun. Jednotlivé vstupenky se pohybují od 200 korun za stání po 380 korun za sezení v sekci VERVA podle atraktivity soupeře. Fanouškovská kampaň „Litvínov nezhasne“ získala i oficiální uznání od vedení ORLEN Unipetrolu, v dopise generálního ředitele fanouškům.
Kádr se dál skládá. Klub veřejně přiznává, že hledá posilu do obrany. Šlégr zároveň mluví o prioritě nové multifunkční arény, což je projekt na roky, ne na měsíce.
Skutečný test teprve přijde
K 15. září 2026 nemá nová extraligová sezona odehrané jediné kolo. Tabulka ukazuje samé nuly. Změny, které Šlégr provedl (vlastnické, personální, sportovní), jsou doložitelné a reálné. Ale měřit se začnou až prvním buly sezony 2026/27.
Zachránit klub před formálním zánikem vyžadovalo odvahu a kontakty. Přestavět ho v konkurenceschopný organismus s vlastní identitou, mládežnickou základnou a finančně udržitelným modelem vyžaduje něco jiného: čas, trpělivost a ochotu fanoušků věřit plánu, který ještě nemá výsledky na ledě. Šlégr dostal Litvínov z jednotky intenzivní péče. Teď ho musí naučit znovu chodit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka