Rodri odmítl Real Madrid a přestoupil do Barcelony. Popsal, proč řekl Realu ne a co ho šokovalo po příchodu

19. srpna 2026 stál Rodrigo Hernández Cascante na pódiu v Camp Nou a řekl větu, která v Madridu rezonovala víc než jakýkoli přestupový detail: „Barça byla vždy moje první volba.“ Rodák z hlavního města Španělska, odchovanec Atlétika, hvězda Manchesteru City a čerstvý držitel Zlatého míče si vybral katalánský klub. Ne kvůli penězům, ne kvůli sentimentu. Kvůli tomu, jak tam chtějí hrát fotbal.
Dva telefony od Mourinha nestačily
José Mourinho se s Rodrim spojil osobně. Dvakrát. Real Madrid připravil, podle Mourinhových vlastních slov, „velmi dobrou nabídku“ a měl s Manchesterem City „velmi dobrý vztah.“ Jenže hráč váhal, a Mourinho to později veřejně přiznal v pořadu El Chiringuito. „Měl pochybnosti,“ řekl portugalský trenér a dodal větu, která prozradila víc než celá tisková konference: „V klubu naší dimenze nemůžeš mít hráče, kteří pochybují.“
Sekundární stopa zákulisí je ještě výmluvnější. Podle informací stanice COPE se k Rodrimu doneslo, že v rozhodovacím kruhu Realu nepanovala jednota, Florentina Péreze bylo třeba přesvědčovat. Jestli tohle sehrálo roli v konečném rozhodnutí, veřejně nikdo nepotvrdil. Ale kontrast je zřejmý: na jedné straně klub, kde o hráči někdo pochyboval, na druhé Barcelona, která přišla s jasným plánem.
Flickova odvážná idea
Rodri při své prezentaci opakovaně zmiňoval jedno jméno: Hansi Flick. „Má odvážnou ideu, je transparentní a může mi ještě pomoct růst,“ popsal důvody, proč ho barcelonský projekt přitahoval víc než madridská varianta. Flick mu odpověděl stejnou mincí, veřejně ho označil za „možná nejlepšího čísla šest na světě“ a za „perfektního hráče pro naši filozofii a styl hry.“
Praktická rovina rozhodnutí dávala smysl taky. Rodri zná velkou část barcelonské kabiny ze španělské reprezentace. Pedri, Gavi, Bernal, to nejsou cizí tváře, ale spoluhráči, s nimiž sdílel šatnu na velkých turnajích. Smlouva do 30. června 2030 mu dává čtyři roky na to, aby se stal osou projektu, který má ambici soutěžit o všechno včetně Ligy mistrů.
Zajímavé je, jak Barcelona vyřešila potenciální přetlak ve středu pole. Pedri je pod smlouvou do 2030, Gavi taky, De Jong do 2029 a Bernal roste jako přirozená šestka. Rodri ale nepřichází jako konkurent, přichází jako stabilizátor. Dirigent, kolem kterého se ostatní mohou pohybovat volněji. Sám při prezentaci zmínil, že vedle něj může mladý Bernal růst bez tlaku být okamžitě jedinou oporou pozice.
Debut před šedesáti tisíci
27. srpna 2026. Barcelona proti Athletic Clubu. Rodri nastoupil v 62. minutě a Camp Nou explodoval. Podle oficiálního reportu klubu ho přivítala bouřlivá ovace 59 326 diváků. Výhra 2:0.
O deset dní později už šel do základní sestavy. Ve Valencii hlavičkoval do břevna, ale Barcelona vyhrála 5:0. V prvním zápase Ligy mistrů proti Feyenoordu (5:1) s Pedrim ovládli střed pole způsobem, který připomínal jeho nejlepší časy v City, jenže tentokrát v dresu s katalánskými pruhy.
Čísla po Rodriho příchodu mluví jasně:
- 7 oficiálních výher v řadě (Al Ahly, Elche, Athletic, Rayo, Valencia, Feyenoord, Levante)
- 5 ligových zápasů, 5 vítězství
- Vítězný vstup do Ligy mistrů
Co to znamená pro rovnováhu sil
Mourinho po Rodriho odmítnutí nasadil dvě různé komunikační linie. Nejdřív řekl, že by byl „třešničkou na dortu“, ale že střed zálohy není akutní problém Realu. Později dodal, že si nemyslí, že by Barcelona jednala proto, aby Madridu hráče „ukradla“, a Rodrimu popřál úspěch, „i když ne příliš“. Diplomatické, ale čitelné.
Z barcelonské perspektivy je přestup víc než posílení kádru. Je to důkaz, že klub dokáže vyhrát velký přestupový souboj sportovním argumentem, ne jen jménem nebo penězi. Robert Lewandowski, který Barcelonu opustil v květnu 2026 směrem do Chicago Fire, to vystihl přesně: „Rodri ví, co Barça potřebuje. Týmu chyběla jeho zkušenost.“
Rodriho můžete sledovat na Oneplay, LaLiga běží živě i v záznamech, Liga mistrů na kanálech Nova Sport 3–6 v tarifech Extra Sport a Maximum s českým komentářem.
Rodri nepřišel do Barcelony utéct z Manchesteru ani odmítnout Real ze vzdoru. Přišel, protože mu jeden trenér vysvětlil roli tak, že v ní viděl sám sebe. A prvních sedm výher naznačuje, že viděl správně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner