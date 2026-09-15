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Nejčastější otázka na hasiče dostala odpověď. Ano, zachraňují kočky

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Sundávají hasiči opravdu kočky ze stromů, nebo je to jen oblíbená filmová scéna? Hasiči z Královéhradeckého kraje potvrzují, že podobné zásahy nejsou výmysl. Ve Velkém Třebešově tentokrát nepomáhali kočce ze stromu, ale ze střechy rodinného domu.
Nejčastější otázka na hasiče dostala odpověď. Ano, zachraňují kočky

Nejčastější otázka na hasiče dostala odpověď. Ano, zachraňují kočky

Zdroj: HZS Královehradeckého kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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