Leerdamová platí za nejpřitažlivější sportovkyni planety. V 27 letech oznámila na YouTube konec závodění

Sedm měsíců po olympijském zlatu na kilometru v Miláně natočila Leerdamová video na svém YouTube kanálu, ve kterém řekla jednu větu, která obletěla sportovní svět: „Letos mě na ledě neuvidíte.“ Jenže hned vzápětí dodala, že slovo „odchod do důchodu“ na ni působí příliš definitivně a že úplně zavřít dveře něčemu, co stále miluje, by bylo špatně. Místo penze tedy sabatikl. Místo rozlučky tři tečky.
Olympijský sen je splněný
9. února 2026 projela Leerdamová cílem závodu na 1 000 metrů na olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo se zlatou medailí na krku. K tomu přidala stříbro z pětistovky. Už v Pekingu 2022 brala stříbro na kilometru, ale teprve italské zlato v ní podle BBC Sport vyvolalo pocit, který sama popsala jako „hotovo, naplněno“.
Trojnásobná mistryně světa na tisícovce (2020, 2023, 2025), držitelka nizozemského rekordu 1:11,84 a mistryně světa ve sprintu. Na elitní rychlobruslařské poměry je 27 let nezvykle brzy na jakoukoli formu odchodu. Ireen Wüstová závodila do pětatřiceti, Martina Sáblíková uzavřela kariéru v roce 2026 po dvaadvaceti letech na vrcholu. Leerdamová ale opakovaně naznačuje, že její měřítko není věk ani výsledkové tabulky, nýbrž vnitřní pocit naplnění.
Řízený obrat, ne spontánní výkřik
Kdo sleduje pouze sportovní výsledky, mohl být oznámením překvapený. Kdo sleduje i byznysové pozadí, nikoli. Pouhých dvanáct dní před zveřejněním videa, 2. září 2026, podepsala Leerdamová novou manažerskou smlouvu se SEG pro komerční a kreativní aktivity v Beneluxu. Načasování naznačuje, že pauza od závodění není impulzivní rozhodnutí, ale součást promyšleného kariérního přesunu.
Ve videu mluví o tom, že chce:
- natáčet více videí a budovat vlastní mediální obsah,
- učit se nové dovednosti mimo tréninkový režim,
- říkat ano „novým dobrodružstvím“ a objevovat jinou verzi sebe.
Už během olympijských her v Miláně přitom obcházela tradiční nizozemská média a komunikovala primárně přes vlastní kanály. Tehdy to vysvětlovala tím, že chce zůstat „ve své bublině“. Teď se ukazuje, že ta bublina nebyla únikem, ale strategií.
Víc než medailistka
Leerdamovou nelze redukovat na závodní časy. Oficiální profil Mezinárodní bruslařské unie ji vede v kolonce „sportovkyně, modelka“. Forbes ji řadí k nejviditelnějším tvářím zimních sportů s publikem v řádu milionů na Instagramu a TikToku. Reuters ji během olympiády označila za „královnu sociálních sítí“ a ona sama tehdy řekla, že sociální sítě jí pomáhají, protože „nemůže myslet na bruslení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu“.
Mediální nálepka „nejpřitažlivější sportovkyně planety“, která se k ní často lepí, má dohledatelný původ v čtenářské anketě nizozemského FHM z roku 2019, kde ji čtenáři zvolili nejkrásnější sportovkyní Nizozemska. Z národní ankety lifestylového magazínu se postupně stal globální superlativ, typická inflace titulků, nikoli ověřitelný fakt.
Její rivalka Femke Koková po oznámení pauzy řekla, že Leerdamové rozumí, protože „dosáhla toho, co chtěla“, ale zároveň ji bude jako konkurentku postrádat. A dodala něco podstatného: Leerdamová sport propaguje. Rychlobruslení tak minimálně na jednu sezonu nepřichází jen o závodnici, ale o tvář, která přitahovala publikum daleko za hranicemi oválu.
Český střípek na okraji příběhu
Přímá vazba na českou rychlobruslařskou scénu neexistuje, ale společné startovní listiny ano. Na olympijské tisícovce v Miláně závodila ve stejném poli jako Nikola Zdráhalová, která obsadila desáté místo. A právě Zdráhalová jen měsíc před hrami vyhrála evropský šampionát na 1 000 metrů v Tomaszówě Mazowieckém, ve stejné disciplíně, kde Leerdamová sbírala světové tituly. Česká sprintová stopa v rychlobruslení existuje, byť v jiné váhové kategorii příběhu.
Dveře zůstávají pootevřené
Kvalifikační turnaj na Světový pohár startuje 30. října 2026. Leerdamová u něj nebude. Ale sama trvá na tom, že tohle není konec, jen kapitola, ve které si poprvé v dospělém životě vybírá, čím chce být mimo závodní dráhu. Jestli se na led vrátí, rozhodne až poté, co zjistí, jak chutná život bez budíku nastaveného na ranní trénink.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta