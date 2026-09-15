V thajském lese našli „ďábelskou květinu“. Není zelená a energii ze Slunce nepotřebuje

Rostlina, která odmítla zelenou barvu
Na první pohled by člověk možná ani nepoznal, že jde o rostlinu. Z vrstvy listí na podlaze thajského lesa vyrůstá tmavý, téměř černý květ s oranžovočervenými částmi a trojicí dlouhých výběžků, které připomínají rohy. Botanici mu proto dali mimořádně vhodné jméno Thismia daemona.
Nový druh popsali vědci z Thajska v časopise PhytoKeys na základě anatomie i genetických analýz. Jeho bizarní vzhled ale není z biologického hlediska to nejpodivnější. Thismia nemá zelené listy ani funkční fotosyntetický aparát.
Slunce pro ni není zdrojem potravy
Většina rostlin využívá chlorofyl k zachycování světla a energii následně používá k výrobě organických látek z oxidu uhličitého. Thismia daemona tuto cestu opustila. Patří mezi mykoheterotrofní rostliny. Uhlík a další živiny získává prostřednictvím symbiotických hub v půdě.
Houby samy získávají uhlík z širšího ekosystému, často prostřednictvím vztahu s fotosyntetizujícími rostlinami. Mykoheterotrofní rostlina se do této sítě zapojí a místo vlastního „solárního panelu“ využívá hotovou cestu přes houbového partnera. Zelenou barvu tak vlastně nepotřebuje.
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Většinu života není skoro vidět
Další zvláštností rodu Thismia je jeho nenápadný životní cyklus. Velká část rostliny zůstává skrytá v půdě nebo pod opadaným listím. Nad zemí se objeví především během krátkého období kvetení a tvorby plodů. Právě proto lze tyto rostliny velmi snadno přehlédnout, i když člověk projde přímo kolem nich.
Nový druh byl nalezen v květnu 2025 v národním parku Thong Pha Phum v západním Thajsku v nadmořské výšce přibližně 930 až 970 metrů. To samotné vědce překvapilo, protože příbuzné druhy bývají spojovány zejména s velmi vlhkými tropickými lesy v jiných oblastech jihovýchodní Asie.
Známe méně než padesát rostlin
Objev má zároveň nepříjemný dovětek. Výzkumníci zatím znají pouze jednu populaci Thismia daemona. Na ploše menší než 0,05 kilometru čtverečního napočítali méně než padesát jedinců.
Autoři proto navrhli předběžné hodnocení Critically Endangered podle kritérií IUCN. Nejde zatím o oficiální zápis druhu na Červený seznam, ale o odborný odhad vycházející z mimořádně omezeného známého výskytu. Paradoxní je, že lokalita neleží v neprobádané džungli stovky kilometrů od lidí. Nachází se v chráněném národním parku navštěvovaném turisty.
Téměř démonicky vypadající rostlina tedy nebyla schovaná na konci světa. Celou dobu mohla růst několik centimetrů pod nohama návštěvníků, kteří vůbec netušili, že šlapou kolem druhu, který věda ještě nepopsala.
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Zdroje: Kód Enigma [1], PhytoKeys – Thismia daemona (Thismiaceae), a new species from Thailand supported by morphological and molecular evidence, DOI 10.3897/phytokeys.278.202868 [2], International Plant Names Index – Thismia daemona [3]. img ai generated