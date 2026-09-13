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Votroci vezou ze Zlína vítězství

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Hradečtí fotbalisté si ze Zlína odvážejí cenné tři body. Přestože jako první inkasovali, utkání otočili díky gólům Tomáše Čvančary a Toma Slončíka. Zlín tak zůstává i po osmém kole bez bodu.
Votroci vezou ze Zlína vítězství

Votroci vezou ze Zlína vítězství

Zdroj: FC HK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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