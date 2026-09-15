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14 dní ve školce a už je dítě nemocné. Je to normální?

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Sotva si dítě zvykne na školku, zůstává doma s rýmou, kašlem nebo horečkou. U předškoláků může být normálních i deset až dvanáct infekcí za rok. Důležitější než jejich počet je ale průběh. Pediatrička Kateřina Trojanová vysvětluje, kdy stačí klid doma a kdy už vyhledat lékaře.
14 dní ve školce a už je dítě nemocné. Je to normální?

14 dní ve školce a už je dítě nemocné. Je to normální?

Zdroj: Canva
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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