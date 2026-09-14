Hradecké hřbitovy mají co vyprávět. Historici vás provedou jejich příběhy

Dny evropského dědictví letos nesou téma Ohrožené památky a v Hradci Králové se od 14. do 19. září zaměří především na místa spojená s posledním odpočinkem, architekturou a historií města. „Dny evropského dědictví v letošním roce obracejí pozornost k ohroženým památkám. V Hradci Králové se tentokrát zaměříme na místa, která v sobě nesou tichou, ale hlubokou paměť města, na hradecké hřbitovy, sakrální architekturu i zapomenutá zákoutí naší historie,“ napsalo město na Facebooku.
Celý doprovodný program je zdarma a hned v pondělí 14. září v 17 hodin se návštěvníci vydají na hřbitov v Kuklenách, kde je devadesátiminutovou prohlídkou provede architekt Jan Falta, vedoucí městského odboru památkové péče. V úterý od 16:30 přijde na řadu židovský hřbitov a obřadní síň na Pouchově, ve středu od 17 hodin pak hřbitov Na Zámečku, jehož součástí bude také návštěva kostela svatého Jana Křtitele a zvoničky s možností zazvonit si.
Ve čtvrtek 17. září od 16:30 se zájemci podívají na Lesní hřbitov. Komentovanou procházku povede architekt, urbanista a krajinářský architekt Tomáš Jiránek. V pátek se program přesune na vojenský hřbitov na Pouchově, kde Jan Hrubecký z Muzea války 1866 provede návštěvníky historií od prusko-rakouské války přes první a druhou světovou válku až do první poloviny 20. století. V 17 hodin pak v budově DOK Muzea východních Čech v Gayerových kasárnách začne přednáška archeologa Radka Bláhy o hradeckých pohřebištích a hřbitovech v průběhu času, včetně těch, které zanikly a byly později objeveny.
Vyvrcholením programu bude v sobotu 19. září od 14 hodin procházka po bojišti na Chlumu. Archeolog Muzea východních Čech Matouš Holas návštěvníky provede kolem kostela Proměnění Páně, Pruského vojenského hřbitova a osária a ukáže, jak se hřbitovy války z roku 1866 propsaly přímo do krajiny bojiště. Tady už ale pozor na kapacitu, prohlídky se může zúčastnit maximálně 25 lidí a je potřeba si místo předem rezervovat. Dny evropského dědictví tak nabídnou Hradečákům i návštěvníkům města možnost podívat se na známá místa trochu jinak. A hlavně zjistit, že za zdánlivě obyčejným náhrobkem, hřbitovní zdí nebo starou stavbou může být příběh, který stojí za to znát.