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Hradecké hřbitovy mají co vyprávět. Historici vás provedou jejich příběhy

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Historie Hradce neleží jen v muzeích a kronikách. Během Dnů evropského dědictví se bude vyprávět přímo na hřbitovech, u starých pohřebišť i na bojišti na Chlumu.
Hradecké hřbitovy mají co vyprávět. Historici vás provedou jejich příběhy

Hradecké hřbitovy mají co vyprávět. Historici vás provedou jejich příběhy

Zdroj: Fototipy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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