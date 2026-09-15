Kurkuma funguje na zahradě jako hnojivo, insekticid i fungicid najednou. Většina Čechů ji má ve spíži a netuší, co umí venku

Pokud se na své zahradě potýkáte s neustálou přítomností škodlivých druhů hmyzu, vyzkoušejte k jejich odstrašení tento jednoduchý trik.
Díky špetce kurkumy se škůdci vašim záhonům raději obloukem vyhnou. Nemusíte nutně utrácet za drahé postřiky plné nebezpečných chemikálií, které negativně působí na životní prostředí, ale i vaše vlastní zdraví. Proč využívat přírodní prostředky
Přestože jsou v dnešní době obchody plné insekticidů, které pomáhají v boji proti útokům hmyzu, z dlouhodobého hlediska je jejich používání opravdu nebezpečné.
Látky v nich obsažené mohou otrávit i jiná zvířata, která se po zahradě pohybují, a dokonce i způsobit potíže malým dětem. Používání přírodních přípravků je nejen bezpečnější, ale také šetrnější, a zároveň finančně výhodnější. Jak se účinně zbavit škůdců
Aby byl váš boj proti škodlivému hmyzu úspěšný, vyplatí se proti nim využít jejich slabiny. Proti šnekům a slimákům se skvěle osvědčily
bariéry ze sypkého materiálu, přes který nedokáží přelézt. Druhy, které mají silně vyvinutý čich je zase velmi snadné nalákat do pasti a znemožnit jim tak přístup k hledané potravě. S pastí je pak snadno zlikvidujete. Zdroj fotografie: Depositphotos Jak funguje kurkuma
Toto žluté aromatické koření vám poslouží zároveň jako vynikající
hnojivo, insekticid a fungicid. Díky vysokému obsahu antioxidantů zlepšuje imunitu a podporuje celkové zdraví rostlin. Ty jsou pak mnohem odolnější vůči nemocem, houbovým chorobám, plísním i útokům různých škůdců. Vhodné je jejich použití k ošetření zeleninových i okrasných záhonů. Jak kurkumu používat na zahradě
Výroba přírodního roztoku je velmi jednoduchá. V 8 litrech vody rozpusťte 2 polévkové lžíce kurkumy a směs pořádně promíchejte. Abyste dosáhli co nejlepších účinků,
je potřeba pravidelně tento postřik aplikovat na listy rostlin. Účinný pesticid si vyrobíte smícháním 1 polévkové lžíce kurkumy s 1 lžíci ekologického pracího prášku a 4 litry vody. Koření lze také jednoduše nasypat na záhon nebo listy rostlin a nechat působit.
Léčivé účinky kurkumy využijete také při roubování a prořezávání. Stačí jen
smíchat trochu koření s vodou tak, aby vám vznikla hustá žlutá pasta. Tu pak pomocí vatové tyčinky naneste na poškozené oblasti a nechte místa zacelit. Zabráníte tím vzniku infekcí. Pro lepší zakořenění přidejte před roubováním 2 polévkové lžíce kurkumy a usnadněte průběh dalších procesů.
VIDEO Jak bojovat se škůdci na zahradě
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři