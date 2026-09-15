Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Nová rozhledna na Kosíři má vyjít na 15 milionů. Mikroregion žádá o podporu kraj

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mikroregion Kosířsko požádal Olomoucký kraj o třímilionovou dotaci na stavbu nové rozhledny na Velkém Kosíři u Slatinek na Prostějovsku. Má nahradit dřevěnou vyhlídkovou věž uzavřenou kvůli špatnému technickému stavu. Stavba ocelové rozhledny za zhruba 15 milionů korun by mohla začít příští rok. Financování má být zajištěno pomocí krajské dotace, příspěvků okolních obcí a úvěru. Žádost o dotaci příští týden projedná krajské zastupitelstvo.
Nová rozhledna na Kosíři má vyjít na 15 milionů. Mikroregion žádá o podporu kraj

Nová rozhledna na Kosíři má vyjít na 15 milionů. Mikroregion žádá o podporu kraj

Zdroj: Unipark, Stanislav Heloňa
Reklama
Další články z Hanácká Drbna
HLEDÁME PÁNÍČKA: Tři roztomilí pejsci z olomouckého útulku čekají na nový domov
HLEDÁME PÁNÍČKA: Tři roztomilí pejsci z olomouckého útulku čekají na nový domov
Nový bazén se v Prostějově začne stavět nejdříve na jaře. Město připravuje soutěž
Nový bazén se v Prostějově začne stavět nejdříve na jaře. Město připravuje soutěž

Radnice v Prostějově vybrala administrátora veřejné soutěže na stavbu krátkého pětadvacetimetrového bazénu....

Úřady vyvlastnily první půdu kvůli obchvatu Zábřehu. Majitelka zemřela v roce 1924
Úřady vyvlastnily první půdu kvůli obchvatu Zábřehu. Majitelka zemřela v roce 1924

Kvůli obchvatu Zábřehu na Šumpersku na hlavní trase do Jeseníků již úřady vyvlastnily první pozemky. Jejich...

Mladík v Olomouci domlátil flaškou od piva muže. Policie ho řešila už o den dřív
Mladík v Olomouci domlátil flaškou od piva muže. Policie ho řešila už o den dřív

Hned dvakrát během pár dnů řešili policisté v Olomouci protizákonné jednání devatenáctiletého mladíka....

Důsledek teplého léta? Na pozemcích olomoucké přírodovědy vykvetl vzácný ibišek
Důsledek teplého léta? Na pozemcích olomoucké přírodovědy vykvetl vzácný ibišek

V mimořádně hojné míře vykvetl letos na pokusných pozemcích v areálu Univerzity Palackého kriticky ohrožený...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.