Nová rozhledna na Kosíři má vyjít na 15 milionů. Mikroregion žádá o podporu kraj

Mikroregion chce krajskou dotaci použít na projektovou dokumentaci, pořízení, dopravu a instalaci ocelové konstrukce rozhledny či na spojovací materiál. Odbor krajského úřadu, který má na starost dotace, doporučil žádost schválit, protože projekt přispěje k rozvoji cestovního ruchu, podpoře regionální a lokální ekonomiky okolních obcí a vytvoří centrální bod pro pěší turisty i cyklisty.
Současná dřevěná rozhledna na Velkém Kosíři z roku 2013 je zavřená od října 2023, letos na podzim by měla být zbourána. Při stavbě nové rozhledny bude využita železobetonová spodní část se zázemím pro občerstvení. Vyhlídková terasa je naplánována ve výšce 27 metrů nad terénem, celková výška stavby bude 29 metrů. To je o dva metry více, než má nynější dřevěná rozhledna. Díky tomu bude zachován výhled do okolí i po dorůstání okolního lesa.
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Valná hromada mikroregionu Kosířsko v květnu schválila zadání projektové dokumentace podle architektonické studie z dílny brněnského Ateliéru Unipark. Návrh počítá s vnějším schodištěm s různým sklonem, které návštěvníkům umožní výhled do krajiny už při výstupu. Konstrukci doplní dřevěné obklady, nerezové sítě v zábradlí a ocelové rošty na schodišti. Mikroregion zároveň upraví okolí vrcholu Velkého Kosíře, jednat chce například s Lesy ČR o doplnění mobiliáře a vybudování dětského hřiště.
„Pokud vše půjde podle předpokladů, chtěli bychom stavbu nové rozhledny zahájit příští rok, symbolicky 100 let od postavení historicky první rozhledny,“ řekl před časem Dalibor Kolář, předseda Mikroregionu Kosířsko.
Původní rozhledna bude po demontáži opláštění a schodiště odstraněna. Likvidaci dřevěné rozhledny by podle Koláře mohly využít složky integrovaného záchranného systému pro své cvičení.
Rozhledna na Velkém Kosíři byla otevřena v létě 2013. Stavba stála 6,5 milionu korun, třemi miliony na projekt přispěl Olomoucký kraj a dalšími penězi dárci a okolní obce. Zástupci mikroregionu objevili první nedostatky krátce po slavnostním otevření. Posléze byly zjištěny také závady v konstrukci schodiště, které se nepodařilo reklamovat. Kvůli závadám v dřevěné konstrukci ochozu padlo na podzim 2023 rozhodnutí rozhlednu z bezpečnostních důvodů zavřít.
Nynější rozhledna, ze které je výhled na rovinatou Hanou, Drahanskou vrchovinu, Bouzovské vrchy i siluetu Nízkého Jeseníku, má kamenný podstavec se zázemím a dřevěný tubus s ocelovými prvky. Velký Kosíř je dominantou hanácké roviny. V roce 1990 vznikl přírodní park Velký Kosíř.