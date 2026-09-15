Zázračný koláč z jednoho těsta, který po upečení vytvoří tři krásné vrstvy

Zázračný jsem dlouho brala trochu s rezervou. Do formy se nalije jedno koláč poměrně řídké těsto, na pohled skoro nehotové, a z trouby pak vyjde , který se sám rozdělí na tři vrstvy. U moučník verze to funguje obzvlášť dobře. Není přeslazená, nemusí se ničím promazávat a makové odpadá i skládání pater, po kterém člověk obvykle najde mouku a drobky ještě druhý den.
V angličtině se podobnému moučníku říká
magic cake, v češtině se uchytil název chytrý nebo zázračný koláč. Recepty existují v několika obměnách a nejspíš vycházejí z francouzského typu dezertu. Základní pravidlo ale zůstává stejné: těsto má být opravdu řídké. Sníh z bílků se do něj vmíchává opatrně, ne silou a ne do úplného zmizení. Když ho člověk rozbije metlou příliš, vrstvy se nemusí udělat tak, jak mají. A pokud se koláč po upečení uprostřed lehce třese, ještě to neznamená problém. Po vychladnutí znatelně zpevní. Recept na zázračný makový koláč
Doba přípravy: 20 minut + pečení 60 – 70 minut + chlazení Co potřebujeme 5 ks vajec velikosti M 125 g práškového cukru 100 g hladké mouky 125 g rozpuštěného másla 100 g mletého máku 500 ml mléka 1 špetka soli Postup přípravy zázračného koláče v makové variantě
1. Troubu předehřejte na
160 °C. Připravte si menší pekáček nebo vyšší formu. Vyložte ji pečicím papírem, případně ji dobře vymažte máslem.
2. Z
bílků a špetky soli vyšlehejte pevný sníh. Dejte ho na chvíli stranou. Tady se nevyplatí práci odbýt, protože právě sníh pomůže tomu, aby se nahoře vytvořila lehčí, nadýchanější vrstva. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Není to kouzlo, ale zázračný koláč: Jedno těsto, tři vrstvy a efekt, který vypadá jako cukrářský trik
3. V jiné míse prošlehejte
žloutky s práškovým cukrem, dokud směs nezesvětlá a trochu nenabude. Přilijte rozpuštěné máslo a už jen krátce promíchejte.
4. Přidejte
hladkou mouku a mletý mák, potom postupně přilévejte mléko. Výsledné těsto bude řídké, skoro jako hustší makové mléko. V tu chvíli je to přesně ono, i když to může vypadat podezřele.
5. Sníh z bílků zapracujte po částech a spíš zlehka. Nemusí se ztratit beze stopy; když na povrchu zůstane pár světlejších ostrůvků, ničemu to nevadí.
Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Není to kouzlo, ale zázračný koláč: Jedno těsto, tři vrstvy a efekt, který vypadá jako cukrářský trik
6. Těsto nalijte do připravené formy a pečte zhruba
60 až 70 minut. Povrch by měl jemně zezlátnout. Střed má být upečený, ale ne vysušený do sucha.
7. Upečený koláč nechte úplně vychladnout. Ještě lépe se krájí po hodině v lednici. Pokud do něj říznete moc brzy, bude se trhat a vrstvy nebudou tak pěkně držet.
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TIP: Kdo má raději výraznější chuť, může do těsta přidat trochu nastrouhané citronové kůry. S mákem si rozumí a přitom nepřebije celý moučník. Proč tenhle koláč funguje a na co se lidé ptají
Za „zázrakem“ není kouzlo, spíš správný poměr surovin a trochu trpělivosti. Řídké těsto, našlehané žloutky, tuk a zvlášť vmíchaný sníh se v troubě chovají jinak než běžné lité těsto. Dole vznikne hutnější část, uprostřed zůstane jemný krémový střed a nahoře se upeče lehčí vrstva. Výsledkem je moučník někde mezi koláčem a pudinkovým dezertem.
Můžu dát místo másla olej?
Dá se to, recept se tím úplně nepokazí. Máslo ale v tak jednoduchém těstě vychází chuťově lépe, protože je v něm každá surovina docela znát.
Proč je koláč po upečení rosolovitý?
Nejspíš byl v troubě o něco kratší dobu, než potřeboval. Pomůže pár minut navíc. Lehce chvějící se střed ale není chyba, po vychladnutí koláč zpevní.
Má tenhle moučník něco navíc i výživově?
Vejce tu nejsou jen kvůli struktuře těsta. Dle webu Healthline obsahují kvalitní
bílkoviny a také cholin, látku spojovanou s funkcí mozku a nervové soustavy. Výživové přehledy řadí vejce mezi nutričně hodnotné potraviny, takže v tomhle koláči mají i jinou roli než jen technologickou.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca