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Zázračný koláč z jednoho těsta, který po upečení vytvoří tři krásné vrstvy

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Nevím proč, ale zázračný koláč na mě vždycky působil trochu jako kuchyňský trik pro nedůvěřivé. Nalijete do formy jedno dost řídké těsto a z trouby vytáhnete moučník se třemi vrstvami. U makové verze je navíc příjemné to, že nepůsobí přeslazeně a obejde se bez složitého skládání, krémů a dalších radostí, kvůli kterým bývá linka za chvíli jak po menší bouři.
Fotografie k zázračnému koláči

Fotografie k zázračnému koláči

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Není to kouzlo, ale zázračný koláč: Jedno těsto, tři vrstvy a efekt, který vypadá jako cukrářský trik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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