Četnické humoresky: Jména podle skutečných příslušníků pátračky a tragické osudy zvířecích hrdinů

Reklama
3 min
Četnické humoresky: Jména podle skutečných příslušníků pátračky a tragické osudy zvířecích hrdinůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Seriál Četnické humoresky spojil skutečné zločiny z archivů s rodinnou atmosférou na place. Vznik úspěšného projektu poznamenaly potíže i smutné osudy zvířat.
Četnické humoresky
Zdroj: FOTO:© Radomír Řezáč, distr. Česká televize
Reklama
Chlapci a chlapi a chyby, kterých si tvůrci nevšimli: Porušení předpisů, cestování v čase a zmizelý voják
Nemocnice na kraji města: Pochybnosti o roli, změna v obsazení kvůli těhotenství a doporučení rozvodu
Seriál Nemocnice na kraji města ovládl televizní obrazovky. Zákulisí vzniku odhaluje cenzuru v západním...
F. L. Věk: Brzobohatý svoji roli v lásce neměl, likvidace scén a zákaz uvedení posledního dílu
Televizní adaptace románu F. L. Věk skrývá mnohá tajemství. Natáčení poznamenala tvrdá dobová cenzura,...
Chalupáři: Zpocený svůdník Menšík, Sovákovo pravidlo na place a opilecký skandál před manželkou režiséra
Seriál Chalupáři provázelo divoké natáčení. Herci bojovali s alkoholem či rodinnými spory a tvůrci museli...
Dobrá Voda: Mrkvička přišel na plac opilý, Vaculík skákal z kufru Čajky a Dlouhý po pádu zase oschl
Kultovní seriál Dobrá Voda ukrývá neobvyklé filmařské momenty. Za úspěchem stojí trik s kufrem luxusního...
Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...Všechny články tohoto autora →
Android drží smazané soubory v koši celý měsíc. Už to hackerům stačí, aby vám ukradli všechno
Mobify.cz
dnes, 20:49
4 min
Kurkuma funguje na zahradě jako hnojivo, insekticid i fungicid najednou. Většina Čechů ji má ve spíži a netuší, co umí venku
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 20:22
2 min
Četnické humoresky: Jména podle skutečných příslušníků pátračky a tragické osudy zvířecích hrdinů
Seriálový svět
dnes, 20:02
3 min
Vydařená rekonstrukce 2+kk: Díky posuvným dveřím působí prostor větším dojmem
Home-in-Cube
dnes, 20:02
2 min
Tragická nehoda u Zašové. Motorkář zemřel po střetu s dodávkou
ČR nehody
dnes, 19:49
1 min
Reklama
West Ham uctil zesnulou českou legendu. Zraněný Souček dojal gestem
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 19:38
Technologické firmy chtějí zapracovat na bezpečnosti AI. Předstihne nás Čína, bojí se Trump
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 19:32
Železný dovedl Japonku k životnímu hodu a dalšímu titulu. Předtím pomohl Indovi poprvé překonat 90 metrů
SportyŽivě
dnes, 19:31
3 min
150 gólů ve 153 zápasech. Kane dál drtí rekordy Bayernu a na dosah má i bundesligovou stovku
SportWin
dnes, 19:27
1 min
Jak to vypadáme?! Hvězdy reagují na úlet videoherní série, týká se i Čechů
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 19:25
Reklama
Probiotika pro psy a kočky: Kdy mají smysl
Plné zdraví
dnes, 19:16
2 min
Konec hotelových resortů. Jak se stát kapitánem lodi a zažít na moři skutečnou svobodu
Svět cestovatele
dnes, 19:13
4 min
Zničený motor a zbytečná oprava. K fatálnímu poškození sekačky stačí nechat v ní přes zimu běžný benzín
ChytřeNaTo.cz
dnes, 19:12
4 min
Sedmý Kotlár podepsal smlouvu na zápas s Muradovem: Před námi do UFC neutečeš! Sesekáme tě jako žito! vzkazuje mu
SportWin
dnes, 19:09
2 min
Největší mýtus o zbraních NATO. Cizí granát stejné ráže do vlastního děla ve skutečnosti rovnou nenabijete
Zbrojopis
dnes, 19:09
4 min
Reklama
Auto bez volantu, pedálů i zrcátek vyrazilo do ulic a úřady okamžitě zbystřily. Tesla Cybercab má vážný problém
Mobify.cz
dnes, 19:06
4 min
Starý kávomlýnek po babičce je dnes sběratelský poklad: Většina lidí ho vyhazuje, aniž by tušila, jak je vzácný
Cooky.cz
dnes, 19:05
3 min
Federer se na slavnostním ceremoniálu rozplakal. Mirka prozradila slib, který jí dal, když čekali první děti
SportyŽivě
dnes, 19:03
4 min
Extraliga ještě nezačala a Sparta přišla o klíčového obránce. Irving končí navzdory smlouvě do roku 2027
SportyŽivě
dnes, 19:02
3 min
Europoslanci hlasovali o úpravě emisních povolenek. Dopad změn na ceny je ale sporný
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:50
Reklama
Kuriózní start hokejové extraligy. Rozhodl gól obránce v čase 2:37
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 18:41
Babiš měl na drahý benzín recept za 35 korun. Z premiérského křesla zázračná medicína zmizela
Inregion.cz
dnes, 18:36
6 min
Steiner kritizuje Norrise za neprofesionální chování
SvětFormule.cz
dnes, 18:36
2 min
Žalobci budou postupovat podle zásad trestního řízení, vzkázala Bradáčová Tejcovi. Ten chce, aby zohlednili priority vlády
HN.cz
dnes, 18:32
Zbytky ryb z kuchyně jsou pro rajčata jako steroid. Kdo je zakope do záhonu správně, sklízí plody, které nepraskají a chutnají jinak
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 18:30
2 min
Reklama
Leerdamová platí za nejpřitažlivější sportovkyni planety. V 27 letech oznámila na YouTube konec závodění
SportyŽivě
dnes, 18:29
3 min
„Ty sušenky pekl Macinka?“ Motoristé vábí voliče na MHD zdarma, o spojencích mají jasno
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:26
Mickey Rourke slaví 74 let. Bývalý krasavec přišel o domov, nové snímky navíc ukázaly, že mu chybí zuby
ReadZone
dnes, 18:20
2 min
Rodri odmítl Real Madrid a přestoupil do Barcelony. Popsal, proč řekl Realu ne a co ho šokovalo po příchodu
SportyŽivě
dnes, 18:19
3 min
Hvězda Rodinných pout zemřela před 15 lety. Těžká nemoc udeřila ihned po splněném snu
ReadZone
dnes, 18:18
4 min
Reklama
Kopřivová se zastala Lely a pálila do Vémoly. Za ty nevěry bych ho stáhla z kůže, vzkázala expartnerka Jágra
SportyŽivě
dnes, 18:07
3 min
Zázračný koláč z jednoho těsta, který po upečení vytvoří tři krásné vrstvy
Cooky.cz
dnes, 18:05
4 min
Úspěch libereckých tanečníků. Na domácím mistrovství družstev získali zlato
Liberecká Drbna
dnes, 18:05
1 min
Zlatý olympionik Šlégr zachránil Litvínov před smrtí. Teď chce hrát jako Crosby a mění celý klub od základů
SportyŽivě
dnes, 18:05
4 min
Berdych vyřadil Macháče z Davis Cupu po dlouhém rozhovoru. Na Menšíka má zvláštní plán, do čtyřhry ho nechce
SportyŽivě
dnes, 18:01
3 min
Reklama
Další pátrací akce na Sokolovsku. Houbařku policisté našli v pořádku
Karlovarská Drbna
dnes, 18:00
1 min
Nová rozhledna na Kosíři má vyjít na 15 milionů. Mikroregion žádá o podporu kraj
Hanácká Drbna
dnes, 17:58
2 min
Ukrajinská stíhačka letěla těsně u Polska. Od šíleného omylu ji dělilo pár vteřin
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:56
Siniaková a Townsendová získaly kariérní grandslam, ale pak přišlo překvapení. Úspěšný pár se rozpadá
SportyŽivě
dnes, 17:48
3 min
Kennedyho centrum se zavírá, oznámil Trump. Soud odmítl vrátit jeho jméno na fasádu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:45
Reklama
Reklama
„Těším se na akci ministra Zůny.“ Babiš poslal vojáky na Šumavu, experti nechápou
Meteorologové sledují něco mimořádného. Vývoj v Pacifiku překročil hranici, která tu ještě nebyla
Nahá Sydney čelí vlně odporu. Do americké hvězdy už se pustily i české sportovkyně
Něrgešová znovu bojovala se zhoršením stavu. Po měsíční pauze se vrací k životu
V thajském lese našli „ďábelskou květinu“. Není zelená a energii ze Slunce nepotřebuje
Reklama
Reklama