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Sedmý Kotlár podepsal smlouvu na zápas s Muradovem: Před námi do UFC neutečeš! Sesekáme tě jako žito! vzkazuje mu

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Šest už nestačí. Proti šampionovi Oktagonu Makhmudu Muradovovi se na premiérovém turnaji G MMA chystá další člen početné rodiny. Sedmý statečný Patrik Kotlár podepsal smlouvu a před kamerou okamžitě oznámil, co má uzbeckého bojovníka 31. října čekat.
Sedmý Kotlár podepsal smlouvu na zápas s Muradovem: Před námi do UFC neutečeš! Sesekáme tě jako žito! vzkazuje mu

Sedmý Kotlár podepsal smlouvu na zápas s Muradovem: Před námi do UFC neutečeš! Sesekáme tě jako žito! vzkazuje mu

Zdroj: G MMA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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