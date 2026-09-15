Auto bez volantu, pedálů i zrcátek vyrazilo do ulic a úřady okamžitě zbystřily. Tesla Cybercab má vážný problém

Tesla Cybercab není předělaný Model 3 ani koncept z prezentace. Je to účelově navržené robotaxi bez volantu, brzdového pedálu, plynového pedálu a zpětných zrcátek, auto, do kterého nastoupíte přes aplikaci a nemáte šanci do řízení zasáhnout. Komerční jízdy v omezených částech Austinu v Texasu odstartovaly 3. září 2026 krátkým zahajovacím eventem a objednávkami přes aplikaci Robotaxi. Jenže ve stejný den otevřela americká Národní správa pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) prověrku pod označením AQ26002. Důvod? Tesla tvrdí, že Cybercab splňuje platné federální bezpečnostní normy. NHTSA chce vidět důkazy.
Problém není nehoda, ale papíry
Když se řekne „vážný problém“, většina lidí čeká havárii nebo zákaz. Tady je realita jiná, ale možná závažnější. Tesla vsadila na americký systém samocertifikace: výrobce sám prohlásí, že jeho vůz vyhovuje federálním bezpečnostním standardům (FMVSS), a teprve poté může přijít kontrola ze strany NHTSA. Žádný předchozí souhlas regulátora není potřeba, pokud ovšem výrobce sám neví, že normy nesplňuje. V tom případě existuje cesta přes výjimku podle předpisu Part 555.
Tesla o výjimku nežádala. Podle agentury Reuters oznámila NHTSA plnou shodu s platnými normami. Jenže ty normy, psané primárně pro auta s lidským řidičem, vyžadují mimo jiné zpětná zrcátka (FMVSS 111), elektronickou kontrolu stability s odkazem na volant (FMVSS 126) nebo manuální brzdový pedál (FMVSS 135). NHTSA proto chce prověřit, zda Tesla některé z těchto norem neprohlásila jednoduše za „neaplikovatelné“ a jestli na to měla právo.
Pravidla se teprve přepisují
Ironii celé situace dodává načasování. NHTSA sama pracuje na modernizaci norem pro plně autonomní vozidla. V červnu 2025 zjednodušila proces výjimek pro vozy bez volantu, brzd a zrcátek. O rok později, v červnu 2026, navrhla odstranit povinnost manuálního brzdového pedálu u čistě autonomních aut. V červenci 2026 schválila výjimku pro konkurenční Zoox a zveřejnila seznam norem, které chce přepsat, včetně těch, které Cybercabu dělají potíže.
Tesla ale nečekala. Uvedla do ostrého provozu produkt, pro který se americká pravidla teprve přepisují. A právě tento nesoulad mezi starými normami a novým typem auta je jádrem šetření AQ26002, které se týká odhadem tisícovky vozidel.
Co hrozí a co zatím ne
Samotné otevření prověrky službu nevypnulo. Cybercab v Austinu dál jezdí. Ale nástroje, které NHTSA má k dispozici, nejsou zanedbatelné:
- Svolávací akce a náprava – pokud se prokáže nesoulad s FMVSS, Tesla může být nucena vozidla stáhnout nebo upravit.
- Civilní sankce – NHTSA může uložit finanční pokuty.
- Soudní omezení – v krajním případě agentura historicky využívala i soudní příkazy k omezení prodeje nevyhovujících vozidel.
Paralelně existuje i texaský dohled. Od září 2025 musí provozovatelé autonomních vozidel v Texasu získat autorizaci od TxDMV, která může být administrativně omezena nebo odebrána. Podle státních záznamů citovaných agenturou Reuters měla Tesla po spuštění v Texasu 420 autonomních vozidel, z toho 45 Cybercabů. Pro srovnání: Waymo mělo ve stejném státě 988 registrovaných vozů.
Waymo jede, Tesla dokazuje
Srovnání s Waymo odhaluje zásadní rozdíl v přístupu. Waymo provozuje plně autonomní jízdy v řadě amerických měst, v Austinu a Atlantě dokonce přes Uber, a otevřeně popisuje redundantní senzorovou sadu (lidar, radar, kamery) plus přes 200 milionů najetých kilometrů v reálném provozu. Tesla u Cybercabu mluví o kamerách a senzorech bez srovnatelného detailu o redundanci. Konkurenční Zoox navíc získalo od NHTSA oficiální výjimku pro svůj vůz. Tesla šla jinou cestou a teď musí obhájit, že ta cesta byla legální.
Důležité je odlišit Cybercab od starších sporů kolem systému Full Self-Driving v běžných Teslách. Tam NHTSA řeší výkonnostní a bezpečnostní problémy asistenčního systému v milionech již prodaných aut. U Cybercabu jde o něco jiného: o homologačně-právní spor, zda vůbec smí na silnici vůz, který byl od prvního šroubu navržen bez jakéhokoli prvku pro lidského řidiče.
A co Evropa?
Na českých silnicích se Cybercab v dohledné době neobjeví. Evropská unie sice s plně automatizovanými vozidly počítá (prováděcí nařízení 2022/1426 definuje schvalovací proces pro autonomní řízení včetně vozidel bez sedadla řidiče), ale vyžaduje evropskou homologaci, předem vymezené provozní oblasti a splnění rámce 2018/858. Americká samocertifikace v Evropě neplatí. Bez kompletního evropského schválení a národních provozních pravidel zůstává Cybercab na českých silnicích vzdáleným scénářem.
Tesla v Austinu předvedla, že umí postavit a nasadit auto budoucnosti. Otázka, kterou teď řeší NHTSA, je prostší a tvrdší: smí takové auto jezdit podle dnešních pravidel?
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík