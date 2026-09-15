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Auto bez volantu, pedálů i zrcátek vyrazilo do ulic a úřady okamžitě zbystřily. Tesla Cybercab má vážný problém

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Dvoumístné vozítko bez jediného prvku pro lidského řidiče začalo vozit platící cestující v Austinu. Ještě ten den americký regulátor otevřel šetření.
Auto Tesla Cybercab v San Franciscu

Auto Tesla Cybercab v San Franciscu

Zdroj: 9yz / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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