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Zeptali jsme se AI, která je nejkrásnější česká herečka. Odpověď vyvolala šok

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Dennívýzva
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Kdo je nejkrásnější českou herečkou? To je otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. Každý má jiný vkus a zatímco někdo dává přednost jemným rysům a dívčí kráse, jiného přitahuje výrazná tvář, osobitost a ženskost. Koho by volila umělá inteligence? Zeptali jsme se ChatGPT od společnosti OpenAI. A zde si můžete přečíst celou odpověď:
Zeptali jsme se AI, která je nejkrásnější česká herečka. Odpověď vyvolala šok

Zeptali jsme se AI, která je nejkrásnější česká herečka. Odpověď vyvolala šok

Zdroj: Next Foto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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