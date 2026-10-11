Zeptali jsme se AI, která je nejkrásnější česká herečka. Odpověď vyvolala šok

Za svou první volbu bych označil Jitku Čvančarovou. Ne proto, že by existovala nějaká objektivní tabulka krásy, podle níž by herečka získala nejvíce bodů. Spíše proto, že má několik vlastností, které podle mě vytvářejí nezaměnitelný celek. Je výrazná, elegantní a na první pohled nepřehlédnutelná.
Jitka Čvančarová: Krása, která se neschovává
Jitka Čvančarová není typ herečky, jejíž půvab stojí na nenápadnosti. Má výrazné oči, plné rty, tmavé vlasy a tvář, kterou si člověk snadno zapamatuje. Její ženskost nepůsobí křehce ani étericky. Naopak je v ní určitá energie a sebevědomí, díky nimž dokáže zaujmout, i když zrovna není středem pozornosti.
Právě to považuji za její přednost. Krása totiž nemusí znamenat dokonalou souměrnost obličeje nebo postavu odpovídající aktuálním módním trendům. Někdy je mnohem důležitější celkový dojem, způsob, jakým člověk vystupuje, a to, zda má vlastní osobitost.
Čvančarová navíc není pouze filmovou a televizní herečkou. Věnuje se také divadlu a zpěvu. Její veřejné vystupování tak nestojí jen na vzhledu, ale také na energii a výrazném projevu. Když bych měl vybrat současnou českou herečku, která má nepřehlédnutelný půvab a současně nepůsobí zaměnitelně, právě ona by byla mou první volbou.
Jana Plodková dokazuje, že krása má mnoho podob
Kdybych měl vybrat ještě jednu herečku, která si zaslouží pozornost, byla by to Jana Plodková. Její půvab je jiný než u Jitky Čvančarové. Není založený na tak výrazně ženských rysech, ale spíše na eleganci, osobitosti a zvláštním kouzlu, které se nedá snadno napodobit.
Plodková má tvář, která se vymyká univerzálním představám o filmové krásce. Právě v tom je její síla. Dokáže působit jemně, civilně i velmi elegantně, aniž by potřebovala okázalost. Její vzhled navíc dobře ladí s hereckým projevem, který jí umožňuje přesvědčivě ztvárňovat rozdílné postavy.
Je držitelkou Českého lva a diváci ji znají z filmů i televizních seriálů. Její herecké schopnosti jsou samozřejmě samostatnou kapitolou, ale právě spojení talentu, osobitosti a vzhledu z ní dělá zajímavou alternativu k tradiční představě o nejkrásnější herečce.
Pokud bychom tedy hledali důkaz, že krása nemusí být prvoplánová, Jana Plodková by byla velmi dobrým příkladem.
Libuše Šafránková zůstává symbolem krásy několika generací
A pak je tu Libuše Šafránková. V jejím případě už nejde o současnou hereckou hvězdu, ale o odkaz, který přetrvává i po její smrti v červnu 2021.
Pro mnoho českých diváků bude navždy spojená především s Popelkou z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Když se film v roce 1973 natáčel, bylo jí pouhých dvacet let. Její Popelka však nebyla jen krásnou princeznou čekající na záchranu. Byla také odvážná, vtipná, samostatná a měla vlastní hlavu.
Právě spojení dívčího půvabu, přirozenosti a živé osobnosti pomohlo vytvořit postavu, která diváky okouzluje dodnes. Šafránková navíc dokázala, že její talent zdaleka nekončí u pohádek. Zazářila například ve filmech Vrchní, prchni!, Vesničko má středisková nebo Kolja.
Kdybychom se ptali na herečku, která se stala symbolem české filmové krásy, její jméno by rozhodně nemělo chybět.
Kdo je tedy nejkrásnější?
Jitka Čvančarová představuje výraznou současnou ženskost, Jana Plodková osobitý a elegantní půvab a Libuše Šafránková krásu, kterou si diváci spojují s nezapomenutelnými filmovými postavami.
Která z nich je nejkrásnější? To už musí rozhodnout každý sám. Umělá inteligence může nabídnout vlastní výběr a vysvětlit, čím ji jednotlivé herečky zaujaly. Nemůže ale změřit lidské kouzlo ani rozhodnout za všechny diváky.
A kdo je na prvním místě u vás? Podělte se o své pocity v diskuzi.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá