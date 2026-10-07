Zemřela slavná rocková hvězda. Její hit z devadesátek miloval celý svět

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Když na začátku září 2026 organizátoři kanadské koncertní série Tour de Fort oznámili, že hlavní hvězda zahajovacího večera se neobjeví na pódiu, málokdo tušil, jak vážná situace ve skutečnosti je. Sass Jordanová měla podle lékařů a poradců zrušit všechny závazky až do konce roku a soustředit se výhradně na léčbu. Zdravotní potíže byly natolik závažné, že jakékoli vystupování nepřicházelo v úvahu.
O necelý měsíc později, 2. října 2026, zpěvačka v poklidné atmosféře obklopena nejbližšími navždy odešla. Rodina příčinu úmrtí veřejně neupřesnila, ale náhlost celé situace šokovala fanoušky po celém světě. Žena, jejíž chraplavý hlas zněl z rádiových stanic tři dekády, náhle ztichla.
Z Birminghamu do Montrealu a pak na světová pódia
Málokdo ví, že ikona kanadského rocku se ve skutečnosti narodila v britském Birminghamu. Do Montrealu se s rodinou přestěhovala až ve třech letech, ale právě Kanada se stala zemí, kde její talent dostal prostor rozkvést. Do profesionálního hudebního světa vstoupila v roce 1986 a během dvou let vydala debut Tell Somebody, který jí v roce 1989 vynesl prestižní ocenění Juno Award jako nejslibnější zpěvačce roku.
Jenže skutečný průlom ještě nebyl na světě. Ten přišel až s deskou, která definovala celou éru ženského rocku devadesátých let.
Album, které prodalo půl milionu kopií
V roce 1992 spatřilo světlo světa album Racine – nahrávka, která Jordanovou katapultovala mezi absolutní elitu. Celosvětově se prodalo odhadem 450 tisíc kopií, z toho 100 tisíc jen v Kanadě. Skladby jako Make You a Believer, I Want to Believe nebo Goin‘ Back Again se staly hymnami své doby.
Především Make You a Believer dosáhla v americkém žebříčku Mainstream Rock na jedenácté místo a magazín Billboard ji vyhlásil nejlepší rockovou umělkyní roku 1992. Byla to pocta, kterou si v mužském světě hard rocku musela tvrdě vybojovat.
O rok později, v roce 1994, navázala albem Rats, které přineslo další velký hit High Road Easy. Během turné k této desce s ní jako koncertní bubeník vystupoval Taylor Hawkins – muž, který se později proslavil jako legenda za bicími ve Foo Fighters.
Jordanová však nebyla jen studiovou hvězdou. Sdílela pódia s Rolling Stones, AC/DC, Aerosmith i Van Halen a dokázala těmto gigantům být naprosto rovnocenným partnerem. Její energie a chraplavý projev jí otevíraly dveře tam, kam se málokterá zpěvačka dostala.
Duet, který slyšely miliony
Rok 1992 přinesl ještě jeden zásadní moment. Spolupráce s legendárním Joe Cockerem na skladbě Trust In Me, která se stala součástí soundtracku k filmovému hitu Osobní strážce. Spojení dvou natolik charakteristických hlasů oslovilo miliony diváků po celé planetě a zůstává jedním z nejznámějších titulů v její diskografii.
Na začátku nového tisíciletí pak rozšířila svůj vliv i mimo hudební scénu. V roce 2003 usedla do porotcovského křesla soutěže Canadian Idol a vydržela tam všech šest sezón. Televizní diváci tak poznali nejen rockovou divu z velkých stadionů, ale také vnímavou mentorku, která pomáhala objevovat nové talenty.
Zdroj: youtube.com
Její nejbližší na ni vzpomínají slovy: „Byla jedinečnou přírodní silou, bytostí plnou světla a neutuchající radosti, která v našich srdcích zanechává trvalou stopu.“
Pro fanoušky zůstává Sass Jordanová symbolem poctivého, nefalšovaného rocku devadesátých let – éry, kdy ženský hlas dokázal bez kompromisů konkurovat těm nejtvrdším kapelám světa. A právě k této éře se budou skrze její nahrávky vracet znovu a znovu.
Zdroje článku: ca.billboard.com, novinky.cz, tn.nova.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná