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Zemřela slavná rocková hvězda. Její hit z devadesátek miloval celý svět

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Kanadská scéna přišla o ikonický hlas, který v devadesátých letech dokázal konkurovat AC/DC i Rolling Stones. Sass Jordanová zemřela ve věku 65 let.
Zemřela slavná rocková hvězda. Její hit z devadesátek miloval celý svět

Zemřela slavná rocková hvězda. Její hit z devadesátek miloval celý svět

Zdroj: Damien D., CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 04:30

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