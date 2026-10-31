Nová pravidla pro bankomaty se blíží: Vybírání bude teď mnohem snazší

Obsah článku
Dvacet vteřin a hotovo. Tak vypadá výběr peněz pro většinu z nás. Jenže stačí oslnivé slunce na zašlém displeji, drobné písmo nebo změť tlačítek a z banální záležitosti je problém. Pro lidi se zhoršeným zrakem, seniory či uživatele invalidního vozíku to často znamená jediné: bez cizí pomoci si hotovost nevyberou.
Když si člověk musí říct o pomoc cizímu
Dosavadní praxe nutila řadu lidí oslovit kolemjdoucího nebo příbuzného. Za cenu samostatnosti i důstojnosti, a hlavně za cenu bezpečnosti. Prozradit cizímu člověku PIN nebo ukázat zůstatek na účtu je přesně to, před čím experti na bezpečnost dlouhodobě varují.
Právě tyto situace mají odstranit nová pravidla vycházející z evropské směrnice o přístupnosti. Platí od 28. června 2025, takže nejde o věc budoucnosti, jak by naznačovalo slovo „blíží“. V Česku je směrnice ukotvena zákonem č. 424/2023 Sb., o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb. Cíl je jasný: aby každý mohl se svými penězi nakládat nezávisle, diskrétně a bezpečně.
Změny se přitom netýkají jen bankomatů před pobočkami. Pravidla dopadají na celou škálu samoobslužných zařízení: automaty na jízdenky v MHD i na nádražích, platební terminály u pokladen v obchodech nebo odbavovací kiosky na letištích. Dodržování standardů hlídají orgány dohledu nad trhem, které prověřují banky, dopravce i obchodní řetězce.
Co přesně musí nový bankomat umět
Každý nově pořízený přístroj musí nabídnout ucelený balík vylepšení. Začíná se u obrazovky: větší písmo, čistší grafika a jednodušší menu, v němž se člověk neztratí. Uživatel si navíc sám upraví jas a kontrast, takže displej zůstane čitelný na přímém slunci i za šera.
Pro nevidomé a silně slabozraké přichází plnohodnotné hlasové vedení. Bankomat provede člověka transakcí krok za krokem. Aby nikdo okolo neslyšel částky, přístroj nabídne konektor pro sluchátka 3,5 mm. Stačí zapojit vlastní sluchátka, vyslechnout pokyny a vše vyřídit v soukromí. Zůstávají i osvědčené mechanické pomůcky, třeba vystouplý bod na číslici 5, podle kterého si prsty rychle najdou orientaci.
Normy řeší i fyzickou stránku věci. Displej a klávesnice mají být v takové výšce, aby na ně pohodlně dosáhli lidé na vozíku i menšího vzrůstu.
Proč nové bankomaty neuvidíme hned na každém rohu
Kdo čeká modernizované přístroje všude ze dne na den, bude zklamán. Povinnost se vztahuje jen na nově instalované stroje. Okamžitá výměna desetitisíců fungujících bankomatů po Evropě by pro banky znamenala obří finanční i logistickou zátěž a mohla by se promítnout do cen služeb.
Zákonodárci proto nastavili přechodné období až 15 let. Stávající zařízení smějí dosloužit bez nákladných úprav. Po ulicích tak ještě dlouho budou putovat vedle sebe moderní bezbariérové modely i starší typy. Síť se bude obměňovat postupně, jak budou staré přístroje technicky dožívat.
Zbývá otázka, jak se k tomu postaví samotné banky. Půjdou některé nad rámec minimální povinnosti a nabídnou přístupnější prostředí klientům dřív, než jim to nařídí konec patnáctileté lhůty? Právě na jejich ochotě bude záležet, kdy se z bezbariérového výběru stane skutečná samozřejmost.
Zdroje článku: centrum.cz, chip.cz, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková