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Zdeněk Pohlreich čelí ostrému útoku: Po natáčení Ano, šéfe! přišlo drsné obvinění

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Návštěva Zdeňka Pohlreicha měla restauraci Trilobit pomoci postavit na nohy. Přestože se podnik během natáčení posunul, vytoužené ocenění nakonec nepřišlo. Provozovatel nyní připustil, že za rozhodnutím podle něj nemuselo stát jen jídlo.
Nepříjemná dohoda po Ano, šéfe!: Na Zdeňka Pohlreicha míří tvrdé obvinění po natáčení.

Nepříjemná dohoda po Ano, šéfe!: Na Zdeňka Pohlreicha míří tvrdé obvinění po natáčení.

Zdroj: TV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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