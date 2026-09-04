Zdeněk Pohlreich čelí ostrému útoku: Po natáčení Ano, šéfe! přišlo drsné obvinění

Restaurace Trilobit ve Veselí nad Lužnicí patřila k podnikům, kde Zdeněk Pohlreich rozhodně neměl jednoduchou práci. Místo, které v minulosti opakovaně měnilo provozovatele, se snažilo znovu získat zákazníky a zároveň vyřešit problémy, které se týkaly kuchyně, nabídky i samotného fungování restaurace. Už při první návštěvě známý šéfkuchař narazil na řadu věcí, které podle něj potřebovaly zásadní změnu. V nabídce se objevovala například mražená pizza, komplikovaný systém jídelního lístku a pokrmy, které při ochutnávce nedopadly podle představ.
Během natáčení se ale situace postupně měnila. Personál se pustil do práce a Pohlreich při návratu viděl podnik v jiné kondici než na začátku. Právě proto byla závěrečná chvíle o to napínavější. Restaurace totiž nakonec nedostala hvězdu, kterou Pohlreich v pořadu uděluje podnikům, jež podle něj zvládnou nastavenou úroveň udržet i po odjezdu televizního štábu. Pro lidi z Trilobitu šlo podle následného vyjádření provozovatele o značné zklamání.
Provozovatel čekal výraznější kritiku jídla
Michal, který restauraci provozuje společně s partnerkou Vendy, se po odvysílání epizody k výsledku vrátil. Když si zpětně prošel Pohlreichovo hodnocení, podle svých slov v něm nenašel tak zásadní kritiku samotného jídla, aby z ní bylo jednoznačně patrné, proč restaurace ocenění nezískala.
Výhrady samozřejmě zazněly. Pohlreichovi například vadilo kuřecí maso přidávané do špaget aglio e olio a pozastavil se také nad podobou vajec Benedikt, která restaurace servírovala na hamburgerové briošce. Některé pokrmy nebo jejich úpravy od té doby podnik změnil a vejce Benedikt už podle provozovatele v současné nabídce ani nejsou. Michal však po zhlédnutí pořadu nabyl dojmu, že závěrečný verdikt byl přísnější, než by odpovídalo samotným komentářům k chuti jídel.
Roli mohla sehrát odmítnutá stáž
Právě tady se objevila další možnost, kterou provozovatel připustil. Během natáčení totiž Pohlreich nabídl mladému kuchaři Dominikovi možnost získat zkušenosti na stáži. Dominik v Trilobitu pracoval v kuchyni a zároveň byl členem rodiny, která byla s provozem podniku úzce spojená. Nabídku nakonec nevyužil.
Michal proto po odvysílání epizody vyslovil domněnku, zda Pohlreichovo rozhodnutí nemohlo částečně ovlivnit právě to, že Dominik na stáž nedorazil. Naznačil, že v tom mohlo sehrát určitou roli i dotčené ego známého šéfkuchaře. Zároveň však zdůraznil, že jde pouze o jeho vlastní úvahu a skutečný důvod Pohlreichova rozhodnutí nezná.
Podle rodiny navíc Dominik nabídku neodmítl proto, že by si Pohlreicha nevážil nebo s ním měl osobní problém. V době natáčení údajně řešila restaurace nedostatek lidí v kuchyni a několikadenní či několikatýdenní nepřítomnost jednoho z kuchařů by pro její provoz představovala další komplikaci.
V kuchyni přišlo velké zklamání
Neudělení hvězdy přesto zaměstnance zasáhlo. Podle Michala se právě lidé v kuchyni na Pohlreichův návrat připravovali a očekávali jasnou zpětnou vazbu. Když ocenění nepřišlo, někteří výsledek nesli velmi těžce. Z jejich pohledu totiž během návštěvy zaznívaly také pozitivní reakce a měli pocit, že podnik od první kontroly udělal výrazný krok dopředu.
Samotná epizoda přitom ukázala, že problémy Trilobitu byly hlubší než několik nepovedených pokrmů. Restaurace se nachází na místě, kterému změna dopravy příliš nepomohla. Pohlreich už při příjezdu upozornil, že lokalitou dříve projíždělo podstatně více lidí, zatímco nová dálnice část provozu odvedla jinam. Podnik navíc podle informací z pořadu v předchozích letech několikrát změnil provozovatele a současní provozovatelé museli část nákladů dotovat z vlastních peněz.
Účast v pořadu nakonec berou i jako reklamu
S odstupem času se však na celou zkušenost dívají v Trilobitu smířlivěji. Pohlreich se podle Michala od závěrečného hodnocení do restaurace osobně nevrátil, podnik ale funguje dál a snaží se pokračovat ve změnách, které během natáčení nastartoval.
A přestože vytoužená hvězda na dveřích chybí, televizní návštěva má pro restauraci ještě jeden efekt. O podniku se dozvědělo velké množství lidí, kteří by o něm jinak pravděpodobně nikdy neslyšeli. Provozovatel proto účast v Ano, šéfe! nakonec vnímá také jako výraznou reklamu. O tom, zda si Trilobit ocenění zasloužil, se navíc mohou hosté přesvědčit sami.
eXtra.cz, Prima Ženy