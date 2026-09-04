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Muž se za chůze obnažoval před lidmi. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání

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Dennívýzva
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Během chůze se měl obnažit před několika osobami zatím neznámý muž. Navíc používal vulgární gesta a slova. Událost se stala ve Vojanově ulici v Plzni. Policisté teď pátrají po výtržníkovi. Získali fotografii, na které je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení. S žádostí o pomoc při identifikaci se teď policie obrací na veřejnost.
Muž se za chůze obnažoval před lidmi. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání

Muž se za chůze obnažoval před lidmi. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání

Zdroj: Jan Luxík + Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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