Muž se za chůze obnažoval před lidmi. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátráníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muž se za chůze obnažoval před lidmi. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání
Na železniční trati z Plzně do Domažlic bude od poloviny prosince vozit cestující Arriva. Po letech tak...
Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost obce Chanovice na Klatovsku, a potvrdil tak rozhodnutí o...
Velké emoce vzbudila v posledních měsících rekonstrukce soukromé polikliniky na Doubravce, kvůli níž musely...
Už teď oslovilo město Plzeň veřejnost z regionu s výzvou k nabídce vánočního stromu, který bude letos...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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