Na satelitním snímku severního pólu se objevily fleky. Vědci mají děsivou zprávu

Ledový příkrov se rozpadá rychleji než kdy dřív
Konec srpna letošního roku přinesl znepokojivý pohled na Arktidu. Satelitní technologie NASA zachytila něco, co vědci sledují s narůstající obavou – rozsáhlé vodní plochy tam, kde by měl být pevný led. A to dokonce v místech, která jsou vzdálená pouhé desítky kilometrů od samotného pólu.
Snímek z 29. srpna, který poskytl systém NASA Worldview a následně sdílel blog Arctic News, ukazuje velké fleky otevřené vody jen 60 kilometrů od severního pólu. Pro laika možná jen další fotka z vesmíru. Pro klimatology však varování, které nelze ignorovat.
Julienne Stroeve, profesorka polárního pozorování a modelování z University College London, označila tyto skvrny za velmi překvapivé.
"Otevřené vodní plochy se občas na severním pólu vyskytnou, ale nemyslím si, že v minulosti byly takto rozsáhlé," uvedla profesorka v e-mailu pro LiveScience.
Tenčí led otevírá cestu vodě
Arktický led prochází každoročním cyklem tání a zamrzání. Konec léta je přirozeně obdobím, kdy je ledový příkrov nejvíce roztříštěný. Vědci obvykle počítají s tím, že během září začne moře v této oblasti opět zamrzat a vodní plochy zmizí pod novou vrstvou ledu.
V posledních letech se ale situace mění. Letní led je výrazně tenčí a křehčí než dříve, což umožňuje vodě postupovat stále blíže k samotnému pólu. To, co bylo kdysi výjimkou, se stává pravidlem.
Klimatické změny zasahují Arktidu dvakrát rychleji než zbytek planety. Teploty v regionu rostou, ledová pokrývka se zmenšuje a její struktura slábne. Satelitní snímky z letošního srpna jsou jen dalším důkazem tohoto trendu.
Co to znamená pro budoucnost
Odborníci zdůrazňují, že samotný letošní snímek ještě neznamená, že by na tom Arktida byla hůř než v předchozích letech. Jde spíš o připomínku dlouhodobého vývoje, který nelze zastavit ze dne na den.
Otevřená voda v blízkosti pólu není jen vizuálním symbolem klimatické krize. Má reálné dopady na globální klima, mořské proudy i ekosystémy. Mizející led znamená méně odraženého slunečního záření, což vede k dalšímu oteplování oceánu a urychluje tání.
Satelitní technologie nám umožňují sledovat tyto změny v reálném čase. Otázka zní: dokážeme na ně reagovat dost rychle?
Zdroje článku: livescience.com, science.nasa.gov, nbcnews.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý