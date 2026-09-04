Slavná pláž na Krétě praská ve švech. Turisté by si nově mohli rezervovat čas návštěvy

Jedna z nejfotografovanějších pláží Kréty se v závěru letošní hlavní sezony dostala do centra pozornosti kvůli videu, které zachytilo obrovské množství turistů přicházejících a odcházejících z laguny Balos. Na záběrech je vidět dlouhá řada lidí soustředěných v prostoru, kde návštěvníci vystupují z lodí a později čekají na cestu zpět. Další výletní lodě přitom pokračují v přivážení nových skupin. Video se rychle rozšířilo na sociálních sítích a během pouhých dvou dnů překročilo hranici 892 tisíc zhlédnutí.
Balos může v létě navštívit několik tisíc lidí za jediný den
Balos není jediným místem na západě Kréty, kde místní úřady řeší důsledky stále vyšší návštěvnosti. Společně s plážemi Elafonisi a Falassarna patří do evropské sítě chráněných území Natura 2000. Právě jejich mimořádná příroda je zároveň důvodem, proč sem v letních měsících směřují tisíce dovolenkářů. Podle údajů, se kterými pracuje samospráva města Kissamos, mohou tyto lokality během nejvytíženějších dnů zaznamenat přibližně čtyři až pět tisíc návštěvníků denně. Takové množství lidí už komplikuje nejen samotný pobyt na pláži, ale především ochranu citlivého pobřežního ekosystému.
Úřady se přitom snaží tlak turistů omezovat už několik let. Na Balosu například postupně klesl počet lehátek přibližně ze čtyř stovek na současných zhruba 150. Ještě výraznější změna nastala na Elafonisi, kde se jejich počet snížil přibližně z 800 na 200. Samotné odstranění části plážového vybavení však podle lidí, kteří se na ochraně lokalit podílejí, problém neřeší. Návštěvníci totiž přijíždějí jak organizovanými lodními výlety, tak po souši, takže během určitých částí dne může vzniknout mimořádně vysoká koncentrace lidí.
Balos zaplavily tisíce turistů. Kréta zvažuje limit 1 200 lidí na jeden časový blok.
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Ve hře je rezervace konkrétního času
Právě proto se nyní pracuje s podstatně razantnějším řešením. Jednou z diskutovaných variant je elektronický rezervační systém, přes který by si návštěvníci předem zvolili datum a konkrétní čas svého pobytu. U Balosu se v návrhu objevuje orientační hranice kolem 1 200 osob během jednoho tříhodinového bloku. Po jeho skončení by měla daná skupina lokalitu postupně opustit a uvolnit místo dalším návštěvníkům. Systém by musel současně sledovat lidi přijíždějící loděmi i ty, kteří se k laguně dostanou po souši.
Pro turisty je ale podstatné, že v tuto chvíli nejde o nové platné pravidlo. Číslo 1 200 lidí ani povinné tříhodinové návštěvy zatím nejsou definitivně zavedeným režimem. Konečná kapacita má vycházet také z odborného posouzení toho, kolik lidí dokáže konkrétní chráněné území dlouhodobě zvládat bez nepřiměřené zátěže pro přírodu a infrastrukturu. Na výsledném systému by se navíc musela dohodnout místní samospráva, region Kréta a řecké ministerstvo životního prostředí.
Změny by se mohly projevit už v sezoně 2027
Balos by se tak mohl stát prvním testem nového způsobu regulace nejnavštěvovanějších přírodních míst na západě Kréty. Pokud se model osvědčí, podobný způsob kontroly návštěvnosti by mohl být využit také u Elafonisi a Falassarny. Právě rok 2027 se nyní objevuje jako období, pro které chtějí místní představitelé připravit funkčnější systém ochrany těchto lokalit.
Pro běžné dovolenkáře tak zatím návštěva Balosu funguje bez povinné rezervace tříhodinového termínu. Situace ale naznačuje, že cesta na jednu z nejslavnějších pláží Kréty už v příštích sezonách nemusí být tak spontánní jako dosud. Pokud budou navrhovaná opatření schválena, před cestou k laguně by mohlo být stejně důležité jako doprava nebo lodní výlet vyřešit také předem rezervovaný vstup. Smyslem omezení přitom není turisty z Balosu vytlačit, ale zabránit tomu, aby obrovský zájem postupně poškodil právě místo, kvůli kterému sem tolik lidí přijíždí.
cretalive.gr, ekathimerini.com, greekreporter.com, tovima.com