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Slavná pláž na Krétě praská ve švech. Turisté by si nově mohli rezervovat čas návštěvy

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Tyrkysová laguna Balos patří k místům, kvůli kterým turisté míří na západ Kréty. Záběry z letošní sezony ale ukazují i odvrácenou stránku její popularity. Davy lidí a dlouhé fronty znovu otevřely debatu o tom, kolik návštěvníků ještě dokáže chráněná oblast zvládnout.
Jedna z nejkrásnějších pláží Kréty praská ve švech. Balos může čekat rezervace a limit turistů.

Jedna z nejkrásnějších pláží Kréty praská ve švech. Balos může čekat rezervace a limit turistů.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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