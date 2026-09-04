Siniaková dostala Ósakaovou na US Open pod tlak a poslala ji na toaletu. Favoritka pak otočila drama

Čtvrtek 3. září 2026, Arthur Ashe Stadium. Druhé kolo ženské dvouhry. Siniaková právě proměnila pátý z posledních šesti gamů druhého setu, otočila z 2:4 na 7:5 a srovnala stav zápasu na 1:1. Třináctá nasazená Ósakaová, dvojnásobná šampionka turnaje, vstala z lavičky, sebrala ručník a zmizela do útrob stadionu. Když se vrátila, vypadalo to jako jiný zápas.
Z 2:4 na 7:5, jak Siniaková rozhodila favoritku
První set patřil Ósakaové jednoznačně. Čistý servis, agresivní return, výsledek 6:2. Jenže ve druhé sadě se něco zlomilo. Japonka začala bojovat s nadhozem, čistota úderů se rozpadala a Siniaková to cítila. Česká deblová světová jednička proměnila tři z osmi brejkbolů, na returnu druhého servisu sbírala 56,5 % bodů a z manka 2:4 vytáhla pět gamů z šesti. Sada 7:5 pro Siniakovou. Na Ashe Stadiu, kde Ósakaová vyhrála 29 z 36 zápasů, to najednou vonělo překvapením.
Připomnělo to Roland Garros 2019. Tehdy Siniaková vyřadila tehdejší světovou jedničku Ósakaovou ve 3. kole 6:4, 6:2, WTA to označila za největší překvapení turnaje. Sedm let poté stála Siniaková znovu na prahu něčeho podobného.
Toaletní přestávka jako mentální reset
Ósakaová po ztrátě druhého setu využila pravidlově povolenou toaletní přestávku. Žádný fyzický problém, žádná zdravotní komplikace, alespoň ne veřejně přiznaná. Sama to po zápase popsala jasně: potřebovala se srovnat, protože na sebe byla ve druhém setu „příliš tvrdá“. Chtěla se vrátit na kurt bez lítosti a bez výčitek.
Grand Slam Rulebook 2026 přestávku na toaletě na setové pauze povoluje. Není to taktický podvod, je to legitimní institut. Ale efekt, který měla na průběh zápasu, byl zásadní.
Třetí set: jiná hráčka, jiný zápas
Po návratu z šatny Ósakaová okamžitě brejkla a odskočila na 3:0. Vrátila se k agresivnímu prvnímu servisu, znovu začala diktovat výměny a třetí sadu uzavřela za necelou půlhodinu výsledkem 6:1. Celkově si připsala 11 es, vyhrála 97 ze 174 odehraných bodů (tedy 55,7 %) a proměnila šest z deseti brejkbolů.
Siniaková ve třetím setu neměla jedinou brejkovou šanci. Nebyl to fyzický kolaps, spíš herní a mentální obrat na druhé straně sítě. Ósakaová po zápase řekla, že na Ashe Stadiu vyrůstala, že je pro ni čest tam hrát a že se na něm vždycky cítí dobře. Čísla jí dávají za pravdu: dvě trofeje, bilance 30:7. Výhra nad Siniakovou byla zároveň její 80. kariérní grandslamovou výhrou.
Siniaková: jeden set nestačí, ale kontext je širší
Pro Siniakovou porážka neznamená nové singlové dno, její grandslamové maximum v singlu zůstává osmifinále Roland Garros 2019, na US Open pak 3. kolo z roku 2018. Singl nikdy nebyl její hlavní disciplínou. Na letošním turnaji ale rozhodně neodpočívala: s Taylor Townsendovou nastoupila jako nasazená jednička ženského deblu a v 1. kole vyhrály 6:2, 6:4. V mixu s Henrym Pattenem prošla kvalifikací a v hlavní soutěži porazili dokonce pár Sabalenková / Djokovič, než skončili ve 2. kole. Turnajová vytíženost mohla hrát roli.
Podle nás ale hlavní příběh zápasu leží jinde. Siniaková ukázala, že umí favoritku rozhodit, vzít jí rytmus, donutit ji k chybám, přinutit ji odejít z kurtu. Jenže strop obou hráček v singlu je prostě jiný. Jakmile se Ósakaová vrátila k tomu, co umí nejlíp (tvrdý první servis, agresivní return, kontrola výměny), rozdíl byl znovu vidět. Jeden skvělý set na grandslamu nestačí, pokud na druhé straně stojí hráčka se čtyřmi grandslamovými tituly a domácím pocitem na největším kurtu světa.
Ósakaovou ve 3. kole čekala Elise Mertensová. Siniaková přepnula na debl, kde je doma. Obě dostaly přesně to, co od US Open potřebovaly, jen každá v jiné disciplíně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář