Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Kinovýhled: Do kin míří česká romantika Dokonalý den i pestrobarevný Sex a smrt v kempu Miasma

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Máme tu první zářijovou várku premiér, mezi nimiž (už tradičně) figuruje také několik mimořádných. Jednak koncertní záznam Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris, který se bude promítat ještě 5. září, jednak filmy pro návštěvu kina s dětmi: čtyřicet minut dlouhé pásmo Kinotaj a obnovená premiéra pixarovky Auta. Standardní premiéry si přiblížíme podrobněji.
Kinovýhled: Do kin míří česká romantika Dokonalý den i pestrobarevný Sex a smrt v kempu Miasma

Kinovýhled: Do kin míří česká romantika Dokonalý den i pestrobarevný Sex a smrt v kempu Miasma

Zdroj:
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Zrádci změní pravidla hry. Pro čtvrtou řadu připravují speciální překvapení
Zrádci změní pravidla hry. Pro čtvrtou řadu připravují speciální překvapení
Našeptávač děsí Netflix. Kriminálka s De Nirem je hitem, publikum ale rozděluje
Našeptávač děsí Netflix. Kriminálka s De Nirem je hitem, publikum ale rozděluje

Netflix má na kontě další filmový hit. V tomto případě to ale není dvakrát velké překvapení. Když totiž do...

Kinobox Daily: Láska prochází žaludkem. V tomhle bizarním hororu ale možná až příliš doslovně
Kinobox Daily: Láska prochází žaludkem. V tomhle bizarním hororu ale možná až příliš doslovně

Dnešní tip, šťavnatý snímek Fresh, začíná jako nenápadná romantická komedie, ale vzápětí rozehrává...

Bídníci dostanou nový kabát. Trailer sází na svižnější a akčnější pojetí
Bídníci dostanou nový kabát. Trailer sází na svižnější a akčnější pojetí

Bídníci patří k základním kamenům literatury a dodnes jsou vnímáni jako nepřekonatelné sociální drama. Řady...

Mandalorian a Grogu dorazili na stream. Oblíbená dvojice si připsala smutné prvenství
Mandalorian a Grogu dorazili na stream. Oblíbená dvojice si připsala smutné prvenství

Námezdní lovec Mandalorian a jeho malý zelený parťák Grogu se po úspěšné seriálové štaci podívali do kin a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.