Večer polila plevel octem se solí, do rána po něm nebylo ani památky. Záhon pak zůstal čistý celý měsíc bez jediného zásahu

S příchodem teplého počasí se každý zahrádkář připravuje na odvěký boj s plevelem. Mnohdy na první místě milovníci zeleně sahají po
chemickém řešení, které jim zaručí 100% účinnost. Ovšem stejně efektivní mohou být i přírodní metody – stačí vsadit na ty správné. Obyčejný ocet, sůl a prostředek na nádobí dokážou při dobře provedené aplikaci nahradit i tu nejagresivnější chemii z obchodů. Dejte jim šanci. Jak na domácí prostředek proti plevelům
Tento kouzelný lektvar se skládá z několika jednoduchých složek, ale klíčem k dosažení nejlepších výsledků je pečlivé dodržování poměrů.
Proto začněte smícháním 100 ml octa se 300 ml vody. Do roztoku přidejte tři polévkové lžíce tekutého prostředku na mytí nádobí. Další nezbytnou složkou je sůl. Postačí tři polévkové lžíce. Směs pečlivě promíchejte a dbejte na to, aby nedocházelo k nadměrnému pěnění.
Jakmile je roztok připraven, je čas začít jednat. Pomocí rozprašovače ho rovnoměrně naneste na plevel. Pokud je ošetřovaná plocha malá,
můžete roztok nalít přímo na nežádoucí rostliny. Bylo by však chybou očekávat okamžité výsledky. Prvních několik dní si budete moci všimnout jen toho, že plevel žloutne. Ovšem do pátého dne bez jakéhokoliv dalšího zásahu zcela uschne, takže ho snadno vytrhnete i rukou. A hodit se může i kyselina octová se solí. Zdroj fotografie: Depositphotos Pomoci může i obyčejná sůl
Pomoci vám může i postřik čistě ze soli. Ten je však třeba používat s maximální opatrností, protože příliš mnoho soli může poškodit půdu a okolní rostliny. Naplňte postřikovač o objemu jednoho litru vodou a nasypte do něj hrst soli. Doporučuje se
použít kuchyňskou sůl (chlorid sodný) a vyvarovat se použití speciálních solí s přísadami nebo jinými chemikáliemi. Důkladně promíchejte a aplikujte na nežádoucí rostliny. Ale pamatujte na to, že některé druhy plevele mohou být odolné a může být nutné postřik opakovat, dokud nezačne účinkovat.
Pomůže vám i na opravdu odolné druhy, jako je:
kopřiva dvoudomá ( Urtica dioica), pýr plazivý ( Elytrigia repens), lipnice roční ( Poa annua), ježatka kuří noha ( Echinochloa crus–galli) šťavel růžkatý ( Oxalis corniculata), a pampeliška smetánka ( Taraxacum sect. Taraxacum Kirschner et al.). Zdroj fotografie: Depositphotos Víc, než jen jednorázový pomocník
Nejlepší na této metodě je její dlouhodobý účinek. Ošetřená půda vydrží bez
plevele přibližně měsíc a i po uplynutí této doby je jejich opětovný růst výrazně méně intenzivní než předtím. Asi nejvýznamnější výhodou tohoto prostředku je však to, že toto řešení nepředstavuje pro půdu žádné nebezpečí.
Na rozdíl od běžného chemického ošetření, které může mít na přírodní prostředí dlouhodobé negativní účinky, je
tento přírodní přístup zcela šetrný. S tímto postřikem z octa, soli a prostředku na mytí nádobí se můžete rozloučit s únavným vytrháváním plevele. Osvojte si toto účinné a ekologické řešení a užívejte si zahradu bez plevele po celé týdny!
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři