Turistům na chorvatském ostrově zablokovala cestu k moři elektrická ohrada. Majitel se hájil kozami

Návštěvníci zátoky Vela Čavojnica na ostrově Vis narazili na překážku, která u chorvatského pobřeží rozhodně není běžná. Přístup směrem k moři blokoval přibližně 160 centimetrů vysoký drátěný plot, jehož část byla pod elektrickým napětím. Ohrada se nacházela na obou stranách zátoky a zasahovala do prostoru, který spadá pod veřejné přímořské území. Případ se dostal do pozornosti úřadů poté, co se informace a fotografie začaly šířit mezi veřejností.
Úřady zasáhly ještě během dne
Chorvatské ministerstvo moře, dopravy a infrastruktury proto 3. září na místo vyslalo mimořádnou kontrolu. Do zátoky dorazili pracovníci splitského přístavního kapitanátu společně s námořní policií a městským strážníkem z Visu. Při kontrole potvrdili, že oplocení skutečně stojí na části veřejného přímořského prostoru a svým umístěním brání lidem v přístupu na pláž.
Na místě se nacházel také majitel sousední nemovitosti, občan Belgie. Úředníci mu nařídili, aby překážku odstranil. Přístavní kapitanát současně oznámil, že vydá písemné rozhodnutí o odstranění oplocení a kvůli neoprávněnému zabrání přímořského prostoru bude následovat také přestupkové řízení.
Reakce přišla rychle a ještě během stejného dne majitel oznámil, že sporná elektrifikovaná část plotu byla odstraněna a přístup k pobřeží byl znovu uvolněn.
Plot měl podle majitele chránit dům před kozami
Majitel později prostřednictvím svého vyjádření odmítl, že by se pokoušel část chorvatského pobřeží přeměnit na soukromou pláž. Důvod instalace měl být podle něj podstatně méně obvyklý. Ohrada údajně sloužila jako ochrana pozemku a domu před kozami, které se v oblasti volně pohybují a v minulosti měly na jeho majetku opakovaně způsobit škody.
Zároveň připustil, že umístění plotu a především jeho elektrifikovaná část mohly mezi návštěvníky zátoky vyvolat oprávněné obavy. Za vzniklou situaci se omluvil a uvedl, že po zásahu příslušných úřadů podnikl kroky k tomu, aby byl přístup k pobřeží opět volný.
Případ z Visu zároveň připomněl, že ani vlastnictví nemovitosti bezprostředně sousedící s mořem automaticky neznamená možnost uzavřít veřejnosti okolní pobřeží. Právě kvůli zásahu do přímořského prostoru se případem budou chorvatské úřady zabývat i po odstranění samotného plotu.
mmpi.gov.hr, index.hr, dnevnik.hr, slobodnadalmacija.hr