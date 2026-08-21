Návrat Ano, šéfe! vyvolal mezi diváky ostré reakce: Pohlreich tentokrát schytává kritiku od diváků

Návrat Ano, šéfe! vyvolal mezi diváky ostré reakce: Pohlreich tentokrát schytává kritiku od divákůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Návrat Ano, šéfe! rozpoutal debatu: Diváci řeší hlavně Pohlreicha a jeho nekompromisní vystupování.
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