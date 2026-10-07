Trávník před zimou neholte na pět centimetrů za každou cenu. Pravidlo třetiny má přednost

Poslední seč trávníku neurčuje datum v kalendáři. Dokud tráva přirůstá, může potřebovat zkrácení, ale jen na oschlém, nezmrzlém porostu a dostatečně pevné půdě. U běžného zahradního trávníku lze před zimou mířit přibližně na pět centimetrů. Vyšší porost však nesnižujte na tuto výšku za cenu porušení pravidla třetiny.
Sekačku už chcete uklidit, jenže po několika mírných dnech tráva znovu povyrostla. Jindy je stejně dlouhá, ale pod nohama čvachtá rozmáčená zem. V prvním případě může být další seč na místě, ve druhém je lepší počkat. Rozhodování má jasné pořadí: nejprve podmínky na zahradě, potom potřebné zkrácení.
Kdy ještě sekat a kdy počkat na oschnutí půdy
Výšku trávy porovnejte na několika místech s tím, jak vypadala při předchozí kontrole. Přirůstá a už přesáhla výšku, kterou udržujete? Pak má smysl hledat vhodný den k seči. Jestli zůstává přiměřeně krátká a prakticky neroste, další přejezd není nutný.
Britská zahradnická společnost RHS připouští občasné sečení i během mírné zimy, pokud tráva stále roste, doporučuje však vyšší nastavení.
Samotné oteplení nestačí. Mokrou nebo namrzlou trávu nesekejte a sekačkou nevjíždějte na měkkou, podmáčenou či zmrzlou půdu. RHS upozorňuje na poškození porostu a utužení země. Ranní námraza může během dne zmizet, ale před sečí musí oschnout také tráva a půda musí unést pojezd.
Výšku sekačky nastavte podle skutečné délky porostu. Při jedné seči ubírejte nejvýše třetinu výšky trávy.
Praktická kontrola začíná už na okraji trávníku: jsou vidět louže, zem pod botou čvachtá nebo se do ní chodidlo boří? V takových podmínkách práci odložte. Suché špičky stébel ještě neznamenají, že je zem pod nimi dostatečně pevná. Termín se proto může lišit i mezi slunnou a zastíněnou částí téže zahrady.
Pět centimetrů je orientace, pravidlo třetiny má přednost
Pro běžný užitkový trávník kolem domu doporučuje
český návod STIHL k podzimní péči konečnou výšku přibližně pět centimetrů. U zastíněného porostu uvádí vyšší hodnotu. Pět centimetrů tedy berte jako orientaci pro běžný zahradní trávník, nikoli jako jednotnou normu pro všechny směsi, okrasné plochy a květnaté louky.
Druhé pravidlo říká, kolik smíte ubrat najednou: nejvýše třetinu současné výšky trávy. Shodně ho uvádějí RHS a
University of Minnesota Extension. Devíticentimetrový porost proto při první seči zkraťte nejvýše na šest centimetrů. Přímý sestřih na pět by odstranil čtyři z devíti centimetrů, tedy asi 44 procent výšky.
Z pravidla třetiny lze spočítat užitečnou hranici: na cílových pět centimetrů se v jednom kroku dostanete, pouze pokud výchozí výška nepřesahuje 7,5 centimetru. Následující tabulka je modelový výpočet pro tento konkrétní cíl, nikoli měření trávníku.
Soused tvrdí, že plot stojí na jeho pozemku. Samotný mapový překryv nestačí
Výška před sečí Nejnižší výška po jedné seči při cíli 5 cm Kolik výšky se odebere 6 cm 5 cm 1 cm, asi 17 % 7,5 cm 5 cm 2,5 cm, třetina 9 cm 6 cm 3 cm, třetina 12 cm 8 cm 4 cm, třetina
U přerostlé trávy tedy první seč nemusí být současně tou poslední. Další zkrácení rozložte do dalších sečí, dokud porost roste a podmínky zůstávají vhodné. Dva bezprostřední přejezdy s postupným snížením sekačky neznamenají, že tráva stihla regenerovat. Pokud se blíží období bez růstu nebo půda zůstává rozmáčená, nevynucujte pět centimetrů za každou cenu.
Čísla vztahujte ke skutečné výšce porostu po seči, ne k pořadovému číslu polohy páky. Nabízí-li sekačka jen pevné stupně, zvolte nejbližší vyšší nastavení. Pokud potřebnou výšku neumí, nesnižujte ji jen proto, aby se práce dala dokončit běžným přejezdem.
Listí sbírejte podle vrstvy, ne podle posledního sekání
Úklid listí nekončí odstavením sekačky. Souvislou vrstvu celých listů, zejména mokrých a slepených, z trávníku odstraňte. Kontrolujte i místa pod stromy a v rozích, kam listí zanáší vítr. Tomu, proč nestačí pohled na odkrytý střed zahrady, se věnuje náš návod
ke kontrole listí po částech trávníku.
Jednotlivé suché listy jemně rozdrcené mulčovací sekačkou jsou jiná situace.
University of Minnesota Extension jejich využití připouští, upozorňuje však na škodlivý přebytek zbytků. Po přejezdu má být tráva stále viditelná, nikoli schovaná pod kobercem materiálu. Když listí tvoří vrstvu nebo posečená tráva zůstává v hromádkách, zbytky seberte. Kvůli úklidu přitom nesnižujte seč pod potřebnou výšku ani nevjíždějte na mokrou půdu.
Sebrané listí můžete zpracovat odděleně od trávníku. Praktický postup nabízí
návod na listovku v děravém pytli. Není tedy nutné čekat s jeho odstraněním na den, kdy budete znovu sekat. Na namrzlý porost se sekačkou nevjíždějte. Vyčkejte, až rozmrzne, tráva oschne a půda unese pojezd. Podzimní hnojení nemusí čekat na poslední seč
Hnojivo není povinná tečka za sezonou.
RHS doporučuje přihnojit jen tehdy, když trávník výživu potřebuje, a použít přípravek určený pro podzim v dávce podle obalu. Zohledněte, co už dostal během roku; další dávku nepřidávejte automaticky jen kvůli změně měsíce.
U podzimních směsí se běžně zdůrazňuje draslík a omezení silného dusíkatého přihnojování. Neznamená to, že podzimní hnojivo musí být úplně bez dusíku. Rozhoduje složení konkrétního výrobku a návod.
RHS v doporučeních proti plísni sněžné varuje před vysokými dávkami dusíku koncem léta a na podzim.
Potřebnou dávku načasujte na vhodné podmínky a dobu, kdy tráva ještě roste; nečekejte automaticky na úplně poslední sekání.
University of Minnesota Extension upozorňuje na slabý příjem živin v době vegetačního klidu a nedoporučuje aplikaci na zmrzlou půdu. Nehnojte před prudkým deštěm, který může živiny odnést. Zahraniční kalendář aplikací nepřebírejte: pro českou zahradu se řiďte stavem porostu, počasím a podmínkami uvedenými u vybraného hnojiva.
Ukradené elektrokolo ukazuje polohu v mobilu. Vůbec se pro něj nevydávejte Vertikutaci odložte, když tráva už nestihne znovu zarůst
Lehká seč a vertikutace mají odlišné nároky na následnou obnovu. Vertikutace vyčesává travní plsť a může porost dočasně prořídnout. Není totožná s hlubším provzdušněním utužené půdy.
RHS doporučuje podzimní regenerační práce za mírných podmínek, aby se tráva stihla obnovit před zimou; nemusí se přitom dělat všechny každý rok.
Vertikutaci proto odložte, jestliže tráva už téměř nepřirůstá a nemá podmínky k obnově. Stejně tak ji neprovádějte v rozmáčeném nebo zmrzlém terénu. Český návod STIHL počítá s podzimní vertikutací ještě za teplé půdy, nikoli těsně před zimou. Samotné listí na povrchu není důvodem k razantnímu zásahu: stačí je šetrně sebrat.
Z těchto rozdílů plyne praktické rozhodnutí: trávník může ještě potřebovat lehké zkrácení, i když už je na vertikutaci pozdě. Jestliže by po vyčesání zůstal řídký a další růst se zastavuje, poškození bez včasné obnovy může převážit přínos zásahu. Takovou práci přesuňte na jaro, až porost znovu aktivně poroste a půda bude vhodná.
Po podzimní práci si poznamenejte skutečnou výšku trávy a nastavení sekačky. Při další kontrole snadno poznáte, zda se porost ještě mění. Listí kontrolujte dál i tehdy, když už sekačka zůstane v kůlně.