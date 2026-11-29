Očkované dítě ze Zlínska onemocnělo záškrtem a muselo podstoupit léčbu antibiotiky. Podle hygieniků je nicméně riziko pro širší veřejnost velmi nízké.
Ještě před několika lety patřil záškrt mezi obávané dětské nemoci. Dnes si na něj většina lidí vzpomene spíš jen při hodinách biologie. Přesto z populace úplně nezmizel a čas od času připomene, že ani úspěšné očkování nemusí znamenat definitivní konec některých infekcí. Příkladem je případ
školáka ze Zlínského kraje, u kterého lékaři potvrdili záškrt, a to i přesto, že byl proti nemoci očkovaný. Infekce měla naštěstí mírný průběh a dítě se po léčbě antibiotiky uzdravilo. Hygienici následně prověřili také jeho blízké kontakty a ve škole přijali preventivní opatření. Od desítek tisíc případů k téměř zapomenuté nemoci
Historie záškrtu v českých zemích je celkem dramatická. V roce 1943 bylo zaznamenáno 39 597 případů, popsala Wikipedie. Zásadní obrat přineslo až zavedení povinného očkování v Československu v roce 1946.
Počet nemocných postupně klesal a poslední případ před návratem infekce byl v Česku zaznamenán v roce 1995. Následovalo dlouhých 27 let bez hlášeného případu. Změna přišla v roce 2022, kdy se onemocnění znovu objevilo. Ukázalo se tak, že bakterie způsobující záškrt z populace zcela nezmizela.
Na bakterii Klebsiella pneumoniae přestávají fungovat antibiotika: Lidé je totiž užívají příliš často
Původcem nemoci je bakterie Corynebacterium diphtheriae, vysvětluje Healthline. Nebezpečný je především toxin, který některé její kmeny produkují. Ten může poškodit sliznice dýchacích cest, ale také srdeční sval nebo nervovou soustavu.
Záškrt se nejčastěji přenáší kapénkami při kašlání, kýchání nebo mluvení. Mezi typické příznaky patří bolest v krku, horečka a únava. V závažnějších případech se v oblasti mandlí a hltanu vytvářejí šedobílé povlaky, které mohou ztěžovat dýchání a ohrozit život.
VIDEO Proč očkování nemusí nákaze úplně zabránit?
Případ ze Zlínska, o němž informovala KHS Zlín, může vyvolávat otázku, jak je možné onemocnět i po očkování. Vakcinace totiž neposkytuje absolutní záruku, že
se člověk s bakterií nikdy nesetká. Jejím hlavním přínosem je především ochrana před těžkým průběhem a nebezpečnými komplikacemi. Ochranná imunita navíc může postupem času slábnout, proto je důležité také pravidelné přeočkování dospělých.
Záškrt dnes díky očkování představuje výrazně menší hrozbu než v minulosti. Přesto je důležité nepodceňovat jeho příznaky. Včasné rozpoznání infekce a
nasazení antibiotik pomáhají omezit další šíření. U závažných případů může být nutná také léčba záškrtovým antitoxinem. Nemoc, kterou jsme považovali téměř za minulost, tak zůstává připomínkou toho, jak důležitou roli hraje prevence. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o znepokojivém videu z ultrazvuku.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
KHSZlín, Wikipedie, Healthline, YouTube BleskCZ
Článek
Záškrt se v Česku objevil u očkovaného dítěte: Vakcína chrání především před těžkým průběhem onemocnění pochází z webu Světkreativity.