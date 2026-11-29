Babičce, která už sama nevstane z postele, chodí každý měsíc na účet příspěvek na péči. Rodina z něj platí pečovatelskou službu, která ráno pomůže s hygienou, a zbytek dává dceři, jež kvůli mamince zkrátila úvazek. Co kdyby část těch peněz přestala chodit na účet? Takovou možnost ministerstvo práce zvažuje jako jednu z variant, kterou teprve dopracovává. Týkala by se jen části dávky určené na registrované služby, schválené není nic a dnes se nic nemění.
O penězích rozhoduje příjemce
Příspěvek dostává člověk, který kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc druhých. Sám rozhoduje, kdo mu pomáhá a kolik mu z dávky dá. Může to být někdo blízký, asistent sociální péče, registrovaná pečovatelská služba nebo domov.
Komu z příspěvku na péči zaplatí a kolik, dnes rozhoduje sám člověk, který dávku dostává. Ilustrační foto. Zdroj: Jsme MILA / Pexels.
Výše dávky se řídí stupněm závislosti. Dospělí ji dostávají v těchto měsíčních částkách:
Přečtěte si také: Norma Euro 7 platí od 29. listopadu 2026: Řidiči se bojí o starší auta zbytečně, smí jezdit dál bez přestavby
Stupeň závislosti Měsíčně od 1. 1. 2026 I. lehká 1 300 Kč II. středně těžká 5 400 Kč III. těžká 14 800 Kč IV. úplná 27 000 Kč, v pobytové službě 23 000 Kč
Nejvyšších 27 000 Kč měsíčně tak od 1. ledna 2026 dostávají jen lidé ve IV. stupni, kterým nepomáhá pobytová služba. Kdo ve stejném stupni žije třeba v domově pro seniory, má 23 000 Kč.
Jak by poukázky fungovaly
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) má zatím jen teze. Představil je 1. října 2026 náměstek ministra David Pospíšil na kongresu Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
Přečtěte si také: Přichází superúplněk, Měsíc bude až o 30 % jasnější. Část Čechů o něj ale nejspíš přijde
Ve virtuálních poukázkách by podle nich chodila jen ta část příspěvku, která je určená na registrované služby. Uplatnit by je šlo jen u registrovaného poskytovatele. „Odvedená péče by byla vyfakturovaná poskytovatelem sociálních služeb, následně by došlo k proplacení,“ řekl Pospíšil pro ČTK na kongresu APSS.
Jak velký díl dávky by v poukázkách byl, koho přesně by se změna týkala a kdo by péči proplácel, ministerstvo zatím neupřesnilo.
Méně volnosti, ale i odměna pro pečující
Změna by se dotkla hlavně seniorů, protože tvoří většinu příjemců. Podle dat ČSÚ za prosinec 2023 tvořili téměř 69 % lidí s příspěvkem senioři, kterým bylo aspoň 65 let, a mezi nimi převažovaly ženy.
Přečtěte si také: Další rána pro české důchodce. Pokoj s jídlem v domově může od ledna stát až 725 Kč denně
Rodiny by měly méně volnosti. Část peněz by už nešlo rozdělit podle vlastní úvahy, třeba ji v náročnějším měsíci dát spíš dceři než službě.
Návrh počítá i s odměnou pro pečující. Její výše zatím není daná, odvozovala by se od určitého násobku životního minima. Vyčlenila by se ze stávajícího příspěvku na péči; zda by k ní přibyly i peníze navíc, ministerstvo neuvedlo.
Proč stát chce změnu
MPSV změnu zdůvodňuje hlavně stárnutím. V tiskové zprávě ze září 2026 cituje projekci ÚZIS, podle níž rychle přibývá lidí nad 85 let. Téměř polovina příjemců je ve III. nebo IV. stupni a náklady sociálních služeb od roku 2019 výrazně rostou.
Přečtěte si také: Proč senioři v lékárně najednou platí méně: Po vyčerpání limitu 1 000 Kč převezme část doplatků pojišťovna
Výdaje z příspěvku se dnes běžně nedokládají, doklady chce úřad jen na výzvu. Úřad práce ČR přitom smí ověřit, jestli peníze šly na pomoc a kdo ji osobně poskytuje. Když je člověk na zajištění pomoci nepoužívá, úřad může ustanovit jiného příjemce, který s nimi hospodaří v jeho prospěch.
Kdy by se mohlo něco změnit
Komise pro rozvoj sociálních služeb při MPSV se poprvé sešla 29. září 2026 a první návrhy reformy má ministerstvo ukázat do konce roku 2026.
O všem ale rozhodne až nový zákon o sociálních službách. Podle výhledu legislativních prací vlády z března 2026 má jít vládě ve 3. čtvrtletí 2028 a jeho účinnost vláda plánuje na leden 2031. Zahrnout má i nové posuzování a valorizaci příspěvku.
Přečtěte si také: Vánočky ze supermarketu (Test 2025): Vyhrála Sváteční z Albertu za 54,90 Kč, známá značka skončila v dolní polovině
Kdo příspěvek pobírá, nemusí teď nic dělat. Dávka dál chodí v penězích a v dnešních částkách, protože žádná změna zatím nebyla předložena ani schválena. Úřad ji vyplácí jednou měsíčně na účet nebo poštovním poukazem. S dotazy pomůže kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.
Zdroje: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministerstvo-prace-zacalo-pracovat-na-reforme-socialnich-sluzeb/2881830, https://energozrouti.cz/clanek/prispevek-na-peci-nove-virtualni-poukazky, https://mpsv.gov.cz/komise-pro-rozvoj-socialnich-sluzeb-zahajila-cinnost-prvni-reformni-navrhy-predstavi-do-konce-roku, https://mpsv.gov.cz/web/cz/-/prispevek-na-peci, https://mpsv.gov.cz/up-cz/prispevek-na-peci, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108, https://www.finance.cz/aktuality/prispevek-na-peci-se-od-1-ledna-2026-zvysi-komu, https://vlada.gov.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/1234_2026_priloha_c-_2.pdf, https://csu.gov.cz/seniori-v-datech/prispevek-na-peci, https://www.penize.cz/socialni-davky/498330-odmena-pro-pecujici-i-prispevek-v-poukazech-stat-chysta-reformu-dlouhodobe-pece