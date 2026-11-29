Mezi řidiči koluje obava, že starší auto teď nesmí na silnici, případně ho čeká drahá přestavba. Nová evropská norma se ale od dneška vztahuje jen na nově schvalované typy aut a na všechna nová auta dopadne až za rok. Poprvé přitom hlídá i věci, které s výfukem nesouvisejí, třeba prach z brzd nebo stárnutí baterie. Týká se proto i elektromobilů.
Vaše auto smí jezdit dál
Majitel dnešního auta, ať má Euro 6, nebo starší normu, nemusí kvůli Euro 7 nic přestavovat ani měnit a může jezdit stejně jako dosud. Pro každý už provozovaný vůz dál platí požadavky z doby jeho první registrace.
Dnes začínají nové typy aut
Nový typ osobního auta nebo lehké dodávky dostane od 29. listopadu 2026 typové schválení jen tehdy, když splňuje Euro 7. Pro nově registrovaná osobní auta a dodávky platí Euro 7 až od 29. listopadu 2027, i když jde o model schválený dřív.
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V salonech tak do té doby najdete vedle sebe vozy s Euro 6 i Euro 7. Auta schválená podle Euro 6 se zpravidla smějí prodávat a registrovat do listopadu 2027. Vozy z konce série pak lze na žádost výrobce a se souhlasem státu v omezeném počtu registrovat ještě nejvýš 12 měsíců. Malosérioví výrobci mají odklad do 1. července 2030.
Nová auta budou pod přísnějším dohledem
Výsledné nařízení (EU) 2024/1257 je výrazně mírnější než návrh Evropské komise z listopadu 2022. Zmírnění prosazovala koalice států vedená Českem. U nových aut přináší hlavně tyto změny:
výfuk: limity škodlivin zůstávají na úrovni Euro 6, nově se ale počítají i menší částice od 10 nanometrů, životnost: auto musí limity plnit 8 let nebo 160 000 km, podle toho, co nastane dřív, palubní kontrola: vůz sám sleduje emise oxidů dusíku a částic, zaznamená výrazné překročení limitů a data předá přes diagnostickou zásuvku, třeba pro technickou prohlídku, brzdy: do konce roku 2029 smí prach PM10 z brzd dosáhnout nejvýš 3 mg/km u čistých elektroaut a 7 mg/km u spalovacích, hybridních a vodíkových vozů, od 1. ledna 2035 bude pro osobní auta a dodávky platit jednotný limit 3 mg/km, pneumatiky: pro nové typy běžných pneumatik pro osobní auta platí pravidla od 1. července 2028, od 1. července 2030 se nevyhovující nesmějí nově uvádět na trh ani montovat na nově registrovaná auta, už dodané zásoby lze doprodat do 30. června 2032 a limity otěru se teprve stanoví. Přečtěte si také: Další rána pro české důchodce. Pokoj s jídlem v domově může od ledna stát až 725 Kč denně
Elektroauta mají u brzd přísnější limit, protože zpomalují hlavně rekuperací přes elektromotor a mechanické brzdy tolik nepoužívají. Podle platného nařízení EU mají mít nová osobní auta od roku 2035 nulové emise CO2 z výfuku, což fakticky ukončuje prodej nových spalovacích aut. Evropská komise ale v prosinci 2025 navrhla tento cíl zmírnit na snížení o 90 % a návrh se zatím projednává. Pravidla Euro 7 pro brzdy, pneumatiky a baterie se elektroaut budou týkat i po roce 2035.
Kupci ojetých elektroaut si polepší
Baterie osobních elektroaut a plug-in hybridů musí do 5 let nebo 100 000 km udržet aspoň 80 % původní kapacity a do 8 let nebo 160 000 km aspoň 72 %. Kdo najezdí hodně, narazí dřív na kilometry: auto se 100 000 km po třech letech už spadá do druhého, mírnějšího pásma. Pozor, jde jen o podmínku schválení vozu. Co automobilka u baterie skutečně garantuje, najdete v jejích záručních podmínkách. Běžné 12V autobaterie se požadavek netýká.
Auto musí stav baterie průběžně sledovat a údaj má být dostupný uživateli. Nařízení to výslovně zdůvodňuje ochranou kupců ojetých elektroaut. Zásahy do dat o spotřebě, dojezdu a životnosti baterie jsou zakázané. Každé auto schválené podle Euro 7 navíc dostane environmentální pas, tedy digitální záznam s údaji z registrace, třeba o spotřebě, dojezdu nebo životnosti baterie.
Přečtěte si také: Proč senioři v lékárně najednou platí méně: Po vyčerpání limitu 1 000 Kč převezme část doplatků pojišťovna Elektroauta schválená podle Euro 7 musí hlídat stav baterie a údaj o něm ukázat i majiteli, což ocení kupci ojetin. Ilustrační foto. Zdroj: Markus Spiske / Unsplash. Co norma udělá s ceníky
Volkswagen od 2. července 2026 zdražil v Německu benzinové a naftové modely o 1 až 1,2 % a jako důvod uvedl náklady na Euro 7, jak v červnu 2026 potvrdila mluvčí automobilky. Ceny elektrické řady ID. zůstaly beze změny.
V Česku plošné zdražení kvůli normě k listopadu 2026 potvrzené není a norma výši příplatku neurčuje. Kdyby ceny vzrostly o 1 až 1,2 %, u auta za 650 000 Kč by to podle našeho modelového výpočtu dělalo 6 500 až 7 800 Kč. Než si vyberete nový vůz, zeptejte se prodejce, podle které normy je schválený.
Zdroje: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/vehicle-emissions-and-battery-durability-euro-7-technical-requirements-and-certification-rules.html, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj/eng, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1257/2026-09-02/eng/pdf, https://echo24.cz/a/HWPGQ/zpravy-ekonomika-v-listopadu-zacne-platit-emisni-norma-euro-7-automobily-elektromobily-eu, https://www.autojournal.cz/?p=321711, https://mzv.gov.cz/representation_brussels/cz/uspech_ceskeho_vyjednavani_emisni_norma.html, https://md.gov.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Emisni-norma-EURO-7-bude-vyrazne-prijatelnejsi%2C-po?lang=en-GB, https://www.autobild.de/artikel/euro-7-abgasnorm-28620597.html, https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240308IPR19017/euro-7-parliament-adopts-measures-to-reduce-road-transport-emissions, https://www.auto-motor-und-sport.de/mittelklasse/preiserhoehungen-bei-vw-zum-juli-euro-7-macht-verbrenner-nochmals-teurer/, https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-automotive-package/file-co2-emission-standards-for-new-light-duty-vehicles-and-labelling, https://www.e15.cz/byznys/cesky-a-evropsky-autoprumysl/euro-7-dopadne-i-na-elektromobily-nova-pravidla-prekvapi-vetsinu-ridicu-1434712
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